نادي الشارقة يتصدر بطولة الاتحاد للمبارزة

المصدر: البيان

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واصل نادي الشارقة سيطرته على بطولات الاتحاد للمبارزة للمرة الثالثة على التوالي بعدما أعتلى صدارة بطولة الاتحاد للمبارزة، لفئتي العمومي وتحت 11 سنة، في البطولة التي استضافتها صالة أسماء بنت النعمان بدبي وشاركت فيها جميع أندية الدولة بالإضافة إلى نادي الكويت الكويتي.

وفرض أبطال الملك أنفسهم وانفردوا بأكبر عدد من الميداليات بعد أن جمع الفريق 9 ميداليات ملونة، منها 2 ذهبية و3 فضية و4 برونزيات، في البطولة التي شارك فيها 150 لاعباً ولاعبة واستمرت على مدار يومين.

ونجح أبطال الملك من السيطرة على مسابقات العمومي بعد ما تمكن نجم نادي الشارقة والمنتخب الوطني الموهوب محمد المازمي، من الفوز بالميدالية الذهبية في سلاح الآيبيه بعد فوزه في النهائي على عمران البلوشي لاعب نادي الشارقة والذي حصل على المركز الثاني، وتُوج حامد المازمي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح السابر بعد فوزه على خليفة العبري لاعب نادي أبوظبي، وفي سلاح الفلوريه نجح مبارك البلوشي من الظفر بالميدالية البرونزية بعد احتلاله المركز الثالث.

وفي مسابقات سلاح الآيبيه تحت 11 سنة حصل سالم الشامسي على المركز الثاني والميدالية الفضية فيما حقق كل من أحمد البلوشي وفيصل مراد المركز الثالث. أما فى مسابقات سلاح السابر حصل لاعبنا أحمد معوض على المركز الثاني والميدالية الفضية فيما حقق عبدالله أشرف المركز الثالث.

واستمر ملوك المبارزة في تحقيق النتائج الجيدة بعد تحقيقهم صدارة البطولة الثانية لفئتي تحت 20 و17 سنة عندما حصل الفريق على 8 ميداليات منها 4 ميداليات ذهبية وفضية و3 برونزيات.

وأوضح المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية أن النتائج الجيدة التي ظل يحققها الفريق خير دليل على أن الفريق يمضي في الطريق الصحيح وهي برهان على الجودة العالية للاعبينا والخامات المميزة التي يضمها الفريق.

وأشار رئيس الألعاب الفردية إلى أن التدرج السليم باللاعبين وتوفير بيئة مهيأة للتدريب من شأنه إظهار مواهب ولاعبين على قدر عالٍ من التميز وهو الأمر الذي يتبعه النادي في استكشاف المواهب وتنميتها والصعود بها لأعلى المستويات.

وقدم الهاجري شكره لمجلس الشارقة الرياضي الداعم الأول للألعاب الفردية في الإمارة والذي بفضل تطورت الألعاب الفردية بشكل كبير وأصبحت أندية الإمارة بشكل عام ونادي الشارقة على وجه الخصوص تسيطر على الساحة، بالاضافة للعمل الكبير الذي يقوم به مجلس الإدارة في تطوير كافة الألعاب عبر أسس علمية وخطط مستقبلية واضحة.

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