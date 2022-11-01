مايكل فينك ينضم لقائمة فريق الإمارات للدراجات في 2023

المصدر: وام

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انضم الدراج النيوزيلندي مايكل فينك لفريق الإمارات للدراجات الذي يستعد لإعلان قائمته لعام 2023، ليكون الدراج الجديد أحد العناصر المنضمة للفريق في الموسم المقبل.

تم وضع فينك /30 عاما/ على رادار فريق الإمارات من خلال منصة ركوب الدراجات الافتراضية "ماي ووش"، وهو التطبيق الإلكتروني المجاني الذي تأسس في دولة الإمارات ومصمم كأداة تدريب لراكبي الدراجات على جميع المستويات.

ونتيجة نتائجه القوية عبر عدد من السباقات التنافسية على تطبيق "ماي ووش"، والمزيد من الاختبارات التي أجريت له تم الترتيب لانضمامه إلى الفريق لعام 2023.

ويمتلك فينك مسيرة مهنية راسخة على الطرق وحقق العديد من النجاحات والألقاب الوطنية عبر فئات مختلفة في موطنه نيوزيلندا، وأبرزها حصوله على لقب بطولة سباقات الطرق الوطنية في عام 2012 ولقب سباق ضد الساعة لفردي الرجال لعام 2015.

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