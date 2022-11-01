افتتاح «X Park دبي» أكبر منتزه لرياضات التشويق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح أمس «X Park دبي»، أكبر منتزه رياضي متنوع بالقرب من «كايت بييتش»، ليكون ملتقى رياضياً لكل عشاق المغامرات المحترفين وكذلك هواة الرياضة المبتدئين، حيث صمم ليجمع أنواع الرياضات التزلج على الألواح ورياضة الباركور وتسلق الجدران، كما يعدّ «X Park دبي»، هو الأول من نوعه في المنطقة، والذي يقدم تجارب مناسبة لجميع الفئات العمرية، كما يضم منطقتين مخصصتين للأطفال الراغبين باستكشاف وتجربة الأنشطة الجديدة.

ويضم المنتزه كذلك مساحات مخصصة لرياضة الباركور، وتسلق الجدران، وأخرى لممارسة تمارين الجمباز والكاليسثينكس والتزلج على الألواح، كما تضم منطقة التزلج حواجز ومنصات آمنة ومناطق لتغيير المسارات والسرعات تشمل المصاطب الخرسانية والأدراج والجدران العمودية وقضبان التزلج والمنحدرات الملتوية، والتي ترتبط مع بعضها البعض بسلاسة لخلق تجربة تزلج سلسة وممتعة.

ويعدّ «X Park دبي»، منتزه رياضات يتيح للصغار فرصة اختبار قدراتهم في الباركور، أو تسلّق ارتفاعات جديدة عند برج التسلق الذي يبلغ ارتفاعه 20 قدماً، أو تسلق الجدران الداخلية المنحدرة (بولدرنج) بأمان فوق الأرضية اللينة. كما يمكن للزوار ممارسة التمارين في المنطقة العشبية في الجزيرة الوسطى، أو الاسترخاء ومشاهدة العروض في منطقة المنصة، أو الاستمتاع بالموسيقى في مقصورة الدي جي. وتتواصل تجربة «X Park دبي»، طوال أيام السنة بفضل وجود مناطق ومنصات مشاهدة مظللة بالكامل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز