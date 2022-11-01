الظالعي يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية السريلانكية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي صباح اليوم بالمقر الرئيسي للاتحاد الآسيوي للرجبي بمدينة دبي سوريش سابرامنيام رئيس اللجنة الأولمبية السريلانكية حيث تم نقاش العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما أكد الطرفان على أهمية العمل معاً لتطوير الحركة الأولمبية في قارة آسيا من خلال تقديم كل أساليب الدعم للرياضيين في شتى أنحاء القارة الصفراء.

وستشارك منتخبات سريلانكا للرجال والسيدات ببطولة سلسلة سباعيات آسيا للرجبي تحت علم اللجنة الأولمبية السريلانكية في الجولة الختامية في مدينة العين بالفترة 26 و 27 نوفمبر الجاري، بعد الموافقة الاستثنائية من المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي نظراً لتعليق العضوية القارية للاتحاد السريلانكي للرجبي.

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