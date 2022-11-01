«دبي الدولي للرياضات التراثية» 11 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دوموس، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن إقامة معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للمغامرات، والذي سيعقد في دبي هاربور خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري.

ويعتبر هذا المعرض، الحدث الأول من نوعه في مجال الرياضات التراثية والمغامرات في الإمارات، حيث يلعب دوراً بارزاً في الإضاءة على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات وأفضل الممارسات في القطاع.

ضوء

وسيسلط المعرض الضوء على مختلف المعدات والإكسسوارات وجميع المستلزمات والأدوات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية والمغامرات، في حين سيتخلل المؤتمر سلسلة من المناقشات والعروض التقديمية لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات وطرق دمج الأساليب والمعدات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التراثية العريقة لكل رياضة. ومن المقرر أن يتناول المتحدثون الرسميون في الجلسات الرئيسية للمؤتمر عدة موضوعات بارزة.

تراث

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تمثل الرياضات التراثية الإماراتية جزءاً أساسياً من هويتنا الوطنية وقد تم تناقلها من جيل إلى جيل، لتصبح اليوم من العادات والتقاليد المرتبطة بالبيئة والطبيعة والصحراء، حيث تهيمن على المشهد أجود الصقور والجمال والخيول الأصيلة. وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة دوموس خلال هذا الحدث، لتعكس التزامنا الواضح في حماية وتقدير الإرث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات، وتشجيع جيل الشباب على ممارسة الرياضات التراثية والحفاظ عليها».

فرصة

من جهته، قال عبدالله أبو الهول الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «دوموس»: «يمثل معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية، فرصة رائعة لعرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تسهيل ممارسة هذه الرياضات على المستوى المحلي والعالمي».

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