منصور بن محمد: دعم حمدان بن محمد يوسع انتشار رياضة البادل

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، جانباً من مباريات اليوم الأول لبطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي 2022»، التي تستضيفها الإمارات برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد الإمارات للبادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل، والمقامة بملاعب سوق دبي الحرة للتنس، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، وتضم 17 منتخباً للسيدات و17 منتخباً للرجال.

ورحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم برئيس الاتحاد الدولي للبادل تنس لويجي كارارو ورؤساء الوفود، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، خليفة خوري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وحسن المزروعي مدير البطولة.

وأكد سموه أن استضافة الحدث الرياضي المهم تعد فرصة لنشر وتطوير رياضة البادل في الدولة والمنطقة، كما أنها فرصة للجمهور الكبير الذي يتابع البطولة من أكثر من 200 جنسية للاستمتاع بمباريات هذه الرياضة التي تشهد نمواً وانتشاراً سريعاً في الإمارات.

رعاية

ونوّه سمو رئيس مجلس دبي للرياضة بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للرياضة بصورة عامة، ولرياضة البادل تنس على وجه الخصوص، وهو ما وصفه سموه بأنه في مقدمة أسباب انتشار هذه الرياضة على نطاق واسع في الإمارات، لافتاً إلى أن استضافة البطولة في دبي تعد فرصة للتعريف عالمياً بالتقدم الكبير الذي يشهده قطاع الرياضة في الإمارات، كذلك إلقاء الضوء على جهود اتحاد الإمارات للبادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في «تويتر»: «شهدت جانباً من افتتاح بطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي 2022» التي تستضيفها دبي برعاية حمدان بن محمد، والتقيت رئيس الاتحاد الدولي للبادل تنس ورؤساء الوفود المشاركة في المنافسات بمشاركة 34 منتخباً للرجال والنساء من حول العالم».

مباريات

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد جانباً من مباراة منتخب الإمارات للرجال أمام نظيره البرازيلي بالمجموعة الثالثة للبطولة، كما تابع سموه جانباً من منافسات اليوم الأول والتي تضمنت مباريات الأرجنتين مع بلجيكيا، وإسبانيا مع الأوروغواي، وفرنسا مع السويد، وإيطاليا مع هولندا، وتمنى سموه لمنتخبنا التوفيق في البطولة وغيرها على المستوى الدولي، ودعا لاعبي المنتخب لتحقيق أكبر استفادة من المشاركة على مستوى زيادة خبراتهم من خلال ما توفره المناسبة من فرصة للاحتكاك مع أقوى المنتخبات العالمية والتعرف على أحدث الأساليب المتطورة للعبة.

وأشاد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بجهود اللجنة العليا المنظمة للبطولة والاستعدادات التي تمت لاستضافتها لأول مرة بالدولة، إذ تعكس جودة التنظيم وتميزه جاهزية الدولة لاستضافة جميع البطولات الرياضية على تنوعها وتباين أحجامها، وأشاد سموه باختيار مكان البطولة وتجهيزه بالشكل الأمثل بما يتيح للآلاف من الجماهير من مختلف الجنسيات حضور منافسات البطولة الأقوى في رياضة البادل ومشاهدة نجومهم المفضلين وتشجيع منتخباتهم.

حفل

من ناحية أخرى، أقامت اللجنة المنظمة الحفل الرسمي للبطولة في الساحة الخارجية لفندق أبراج الإمارات المطلة على متحف المستقبل، ورحب الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بالمنتخبات المشاركة، وتمنى لها التوفيق وتقديم أفضل المستويات الفنية، مؤكداً حرص اللجنة المنظمة على توفير كل التسهيلات وأرقى معايير التنظيم من أجل تحقيق أفضل استضافة للوفود واللاعبين حتى تكون بطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي2022» استثنائية.

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