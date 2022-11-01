«شاطئية طيران الإمارات للقارات» تنطلق اليوم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تنطلق اليوم بطولة «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الحادي عاشر على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، منافساتها على شاطئ كايت بيتش، وتستمر حتى 6 نوفمبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، التي أصبحت ثاني أهم بطولة للمنتخبات بعد كأس العالم، 8 من أقوى المنتخبات من مختلف القارات، وهي الإمارات، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إيران، اليابان، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والباراغواي.

وتنطلق المباراة الأولى في الساعة 16:00، وتجمع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع منتخب اليابان، ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب إسبانيا في الساعة 17:15، وفي الساعة 18:45 تنطلق مباراة منتخب المملكة العربية السعودية الضيف الجديد على البطولة، مع منتخب البرازيل، الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات 2014 و2016 و2017، وبطل العالم 5 مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، ويلعب منتخب الباراغواي في مواجهة منتخب إيران، الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات، في الساعة 20:00.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي، التي تلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تنافس

وأكد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، على قدرة اللاعبين على تقديم مستوى تنافس قوياً خلال النسخة الحالية، وتحقيق نتائج إيجابية، تسهم في الوصول لمركز متقدم خلال مباريات الدور الأول من منافسات البطولة، والتأهل إلى الأدوار النهائية.

وأشار علي حمد البدواوي، أن دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة المستمر لنشاط كرة القدم الشاطئية بصفة عامة، واهتمامه ومتابعته لعملية إعداد منتخبنا الوطني بصفة خاصة، ساهمت في توفير دافع معنوي قوي، ساهم في فوز منتخبنا الوطني بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي أقيمت في شهر مايو الماضي بالمملكة العربية السعودية، وزاد من إصرار اللاعبين على تحقيق إنجاز رياضي جديد للكرة الشاطئية الإماراتية.

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