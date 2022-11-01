سميث يقتحم «توب 10» لـ «ختامي دبي» للغولف

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

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اقتحم اللاعب الإنجليزي جوردان سميث قائمة العشرة الأوائل «التوب 10» لجولة دي بي ورلد للغولف، بتواجده في المركز التاسع في التصنيف الأسبوعي الصادر، أمس، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة البرتغال ماسترز.

وحصد سميث 460 نقطة بعد فوزه بلقب بطولة البرتغال ماسترز، ليتقدم 5 خطوات، ويصبح بالمركز التاسع في ترتيب الموسم الحالي، برصيد إجمالي 2,025 نقطة، وذلك مع تبقي بطولة واحدة فقط قبل النهائي الكبير والمرتقب في بطولة جولة دي بي ورلد، الختامية للموسم، التي ستقام في عقارات جميرا للجولف بالفترة 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وتشهد بطولة جولة دي بي ورلد، منافسة مزدوجة ما بين السعي للفوز بلقب البطولة نفسها ، ومحاولة الفوز بكأس «هاري فاردون» للاعب صاحب المركز الأول في تصنيف الموسم .

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