محمد المري: مفاجآت في «يوم دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع الدورة السادسة من تحدي دبي للياقة، ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنشطة وسباقات رياضية بحرية متنوعة .

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن النادي أعد مفاجآت عددية للجمهور وعشاق ومرتادي شواطئ دبي في «يوم دبي البحري» والمخصص لفعاليات متنوعة في الفترة من 24 إلى 26 من نوفمبر الجاري تتضمن فعاليات الدراجات المائية في الاستعراضات الحرة في المهارات المفتوحة والألواح المائية الطائرة -فلاي بورد- وسباقات القوارب الشراعية وقوارب التجديف كاياك وقوارب التجديف واقفاً وغيرها من الأنشطة الشاطئية المحببة والرائجة للجمهور في شواطئ دبي الجميلة.

وأضاف: إن الروزنامة ستشهد إقامة منافسات سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً يوم السبت 19 نوفمبر .

وأكد محمد المري أن الإثارة ستعود إلى شواطئ جميرا مع أولى جولات القوارب الشراعية الحديثة بمختلف أنواعها في الموسم الحالي 2022-2023 والتي ينظمها النادي تحت مظلة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وبالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ -دوسك- يوم الأحد 20 نوفمبر .

صيد الأسماك

وكشف المري أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سينظم وللمرة الأولى خلال شهر نوفمبر كرنفالاً غير مسبوق بتنظيم مسابقتين لهواة ومحبي صيد الأسماك في نفس الموعد والتاريخ خلال الفترة من 24 لغاية 27 نوفمبر لعدة فئات مما يخلق أجواء مثيرة مفعمة بالنشاط والحركة والتنافس حيث تجمع الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل» نخبة من أهل البحر وعشاق هواية صيد الأسماك كموعد سنوي ينتظره الجميع حيث سيتنافسون على مدار أربعة أيام للفوز بجائزة أثقل وزن في الفئتين.

وأضاف قائلاً كما ستجمع المسابقة الثانية عشاق قوارب الكاياك من محبي هواية الصيد بها حول شواطئ دبي وجزرها المنتشرة في الواجهة البحرية وفي نفس الموعد لتأخذ أيام التنافس شكل كرنفال رياضي بهيج .

وأوضح المري أنه سيتزامن مع تلك الفترة أيضاً انطلاق أولى مراحل بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات -كايت سيرف- والتي تستقطب نخبة من نجوم العالم ومحبي هذه الرياضة من المقيمين على أرض الدولة حيث يتوقع أن يزيد عدد المتسابقين عن 100 متسابق ومتسابقة يمثلون أكثر من 30 دولة من حول قارات العالم.

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