الرزوقي يحضر تكريم أسرة «كاراتيه العالم»

المصدر: دبي- البيان

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حضر اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، تكريم أسرة «كاراتيه العالم»، الذي أقيم على هامش بطولة العالم في تركيا، وشهد الاحتفالية الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور أصلان عابد أوغور رئيس الاتحاد التركي، ومحمد بايكون المدير العام لوزارة الرياضة التركية، وأوسكان عمدة مدينة قونية التركية، التي احتضنت مونديال العالم، وجاء الاحتفال، في إطار جهود دعم رياضة الكاراتيه على المستوى الدولي، وتوطيد أواصر التعاون بين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وجرى خلال الاحتفالية، تبادل الدروع والميداليات والهدايا التذكارية، وأشاد الرزوقي، في كلمته، بجهود الاتحاد التركي، والمسؤولين عن الرياضة في تركيا، لدعمهم رياضة الكاراتيه مع الاتحاد الدولي، بإقامة بطولة العالم للناشئين والشباب في مدينة قونية، والتي انتهت فعالياتها بتصدر المنتخب الياباني، يليه المنتخب التركي، فيما جاء المنتخب المصري ثالثاً، يليه الجزائري.

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