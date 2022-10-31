أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.. خطط تعزيز النشاط الرياضي والصحي للسيدات

المصدر: أبوظبي – البيان

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واصلت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية خطط التعزيز الرياضي والصحي للسيدات، خلال شهر أكتوبر الماضي، وتنفيذ استراتيجيتها في خلق فرص رائدة، تعزز مشاركة السيدات في المجال الرياضي، وتبرز دورهن في الأنشطة والفعاليات المختلفة عن طريق تنظيم مباريات ودية لفرق كرة السلة وكرة الطائرة، لكسب المزيد من الاحتكاك والخبرات ولرفع المستوى البدني والمهاري، وتعزيز المهارات الفردية والفنية للاعبات والتدريب على مهارات التسديد والدفاع، وتكثيف التدريبات التكتيكية الجماعية والاستمرار في زيادة معدلات ثقافة اللاعبين الذهنية والصحية، وتم تخصيص حصص تدريبية مكثفة للفرق وتمارين منتظمة لتطوير القدرات البدنية، من خلال تعلم فنيات جديدة ومهارات متقنة لخوض منافسات الموسم المقبل بكل استعداد وجاهزية.

ندوات توعوية

ونظمت الأكاديمية ندوات صحية توعوية تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، ضمن جهودها في نشر الوعي والتثقيف الصحي للسيدات وحثهم على الكشف المبكر لسرطان الثدي، بالتعاون مع الشركاء، وقدمت كل من الدكتورة عائشة الظاهري رئيسة قسم تعزيز الصحة، والدكتورة مريم الواحدي مديرة إدارة صحة المجتمع بالإنابة في مركز أبوظبي للصحة العامة فيديوهات تثقيفية خاصة بصفحات التواصل الاجتماعي، تناولت حلقات خاصة عن أهم عوامل الإصابة بالمرض وأعراضه، ووسائل الوقاية والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر، منها فحص التصوير الشعاعي.

وأقامت الأكاديمية جلسة حوارية افتراضية، بعنوان «سرطان الثدي.. أسبابه، أعراضه، وكيفية الوقاية منه» بتقديم أ.د. حميد بن حرمل الشامسي، استشاري الأورام والسرطان، رئيس جمعية الإمارات للأورام، أستاذ (بروفيسور) مشارك في جامعة الشارقة، مدير خدمات الأورام والسرطان في مجموعة برجيل القابضة، رئيس لجنة سرطان القولون والمستقيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لأكاديمية س. ب الدولية سمية بن عمر، وعدد من ممثلات الأكاديمية.

لياقة

وجاءت أهم المشاركات، التي قامت بها الأكاديمية خلال شهر أكتوبر في فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة التاسع بتنظيم مركز أبوظبي للصحة العامة، والذي أقيم لأول مرة في أبوظبي، ويعد أكبر مؤتمر للنشاط البدني والصحة في العالم، وخصص المؤتمر مساحة هادفة لنخبة من المتحدثين في مجال الصحة مع مجموعة متنوعة وواسعة، وتحدثت اللاعبة آمنة المهيري، كابتن فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة عن الكثير من المواضيع البناءة حول أهمية ملف الصحة واللياقة البدنية، عبر ممارسة الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية، كما شجعت السيدات على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة والتفاعل معها على أساس أنها أسلوب حياة، لا يمكن الاستغناء عنه للوصول إلى مجتمع أكثر صحة ونشاط.

جولة مجتمعية

وجرى تنظيم فعالية «جولة مجتمعية» للدراجات الهوائية للتوعية بسرطان الثدي في جزيرة الحديريات، وسط أجواء آمنة ومريحة، حافظت على تواجد جميع أفراد المجتمع في مكان واحد، بهدف التوعية ونشر ثقافة وأهمية الرياضة، بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وذلك لتشجيع ممارسة الرياضة والنشاط البدني، بما يلبي احتياجات جميع سيدات المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقامت الأكاديمية بتوفير الفرص للمزيد من السيدات للانضمام إلى الفعاليات والأنشطة، التي تنظمها من خلال التسجيل في الموقع الرسمي والمشاركة بالسباقات والندوات وكل الأحداث المجتمعية تحت مظلتها، بالتعاون مع الشركاء والرعاة.

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