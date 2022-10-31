تصنيف المضرب: مدفيديف يعود الى المركز الثالث

المصدر: أ ف ب

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عاد الروسي دانييل مدفيديف الى المركز الثالث في تصنيف رابطة المحترفين لكرة المضرب الاثنين بعد تتويجه في فيينا، فيما تقدم الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الى الثامن بعد لقب جديد في بازل.

وتقدم مدفيديف مركزًا على حساب النروجي كاسبر رود نتيجة فوزه في فيينا بثاني ألقابه هذا العام بعد دورة لوس كابوس المكسيكية.

وكان الروسي خسر صدارة التصنيف في سبتمبر الماضي إثر خروجه من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد أن خسر نقاط عدة كونه توج باللقب عام 2021.

من جهته، يمر أوجيه-ألياسيم بفترة رائعة قادته للفوز الأحد في بازل بلقبه الثالث في غضون ثلاثة أسابيع، بعد تتويجه في فلورنسا وأنفر.

عاد الى المركز الثامن، الافضل في مسيرته الذي سبق أن حققه في أغسطس الفائت.

ولا يزال الاسباني كارلوس ألكاراس الذي خسر نصف نهائي بازل ضد الكندي، في الصدارة أمام مواطنه رافايل نادال.

ويستعد المصنفون الاوائل، باستثناء الالماني ألكسندر زفيريف الذي لا يزال يتعافى من الاصابة، للمشاركة في دورة باريس للماسترز التي تنطلق الاثنين قبل خوض غمار البطولة الختامية.

لدى السيدات، لم تشهد المراكز الـ18 الاولى أي تغيير، وذلك قبل انطلاق بطولة "دبليو تي ايه" الختامية الاثنين في تكساس بمشاركة أفضل ثماني لاعبات لهذا الموسم.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6730 نقطة

2. رافايل نادال (إسبانيا) 5810

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 5655 (+1)

4. كاسبر رود (النروج) 5510 (-1)

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5035

6. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 4360

7. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4320

8. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3725 (+1)

9. أندري روبليف (روسيا) 3685 (-1)

10. هوبرت هوركاش (بولندا) 3220 (+1)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10335 نقطة

2. أنس جابر (تونس) 4555

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4316

4. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3271

5. ماريا ساكّاري (اليونان) 3121

6. كارولين غارسيا (فرنسا) 3000

7. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 2970

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 2935

9. فيرونيكا كوديرميتوفا (روسيا) 2795

10. سيمونا هاليب (رومانيا) 2661



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