سعيد بن مكتوم: توفير أعلى المعايير التنظيمية في «دي بي وورلد للبادل»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انطلقت اليوم منافسات النسخة 16 من بطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي2022»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد الإمارات للبادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل، وتستمر منافساتها حتى 5 نوفمبر المقبل على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس، وخاض منتخبنا الوطني للرجال في مباراته الافتتاحية مع نظيره البرازيلي على الملعب رقم 2، فيما لعب منتخب السيدات مع منتخب باراغواي.

وتشهد البطولة مباريات مثيرة غداً في مختلف المجموعات التي تضم المنتخبات العالمية المصنفة ضمن قائمة العشرة الأولى في العالم في فئتي الرجال والسيدات وهي إسبانيا، الأرجنتين، البرازيل، فرنسا، إيطاليا، باراغواي، أوراغواي، تشيلي، بلجيكا وألمانيا، إضافة إلى منتخبات أخرى مصنفة ضمن أفضل 20 منتخباً في العالم مثل بريطانيا وبولندا والمكسيك وغيرها.

حفل

من جهة أخرى، أقامت اللجنة المنظمة، أمس، الحفل الرسمي للبطولة، في ساحة متحف المستقبل بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ولويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل وأعضاء اللجنة المنظمة ووفود المنتخبات المشاركة، ورحب الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بالمنتخبات المشاركة في البطولة، وتمنى لهم التوفيق وتقديم أفضل المستويات الفنية، مؤكداً حرص اللجنة المنظمة على توفير كل التسهيلات وأرقى معايير التنظيم من أجل تحقيق أفضل استضافة للوفود واللاعبين حتى تكون بطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي2022» استثنائية وراسخة في الأذهان.

وأقيم الحفل على أنغام التراث الإماراتي وفي أجواء رائعة في الساحة الخارجية لفندق أبراج الإمارات المطلة على متحف المستقبل المتميز بتصميمه البيضاوي الفريد الذي يحاكي أهدافه الرامية إلى استضافة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا والتصاميم المعمارية، حيث حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية التي تظهر جمال المتحف وطابعه المختلف والمتجسد بروعة الخطوط العربية المنقوشة عليه.

ووصلت الوفود إلى حفل العشاء في شكل موكب رسمي يرافقه سيارات فخمة من شرطة دبي، ما يعكس روعة التنظيم وكرم الضيافة الإماراتية.

دعم

وقال لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل: «تشهد دبي الحدث الأكبر في العالم في لعبة البادل، ونحن سعداء بإقامة البطولة هنا، حيث إن دبي كانت أول مدينة في المنطقة تتبنّى اللعبة وتدعمها وهي تستحق أن تنال شرف الاستضافة التي نتوقع أن تكون تاريخية لمحبي البادل واللاعبين وكل من يتابع أحداث البطولة حول العالم».

وأكد كارارو أن لعبة البادل في مقدمة الرياضات التي تشهد نمواً سريعاً حول العالم، وأن شعبيتها في تزايد مستمر يوماً بعد آخر، مشيراً إلى أن دبي لعبت دوراً مهماً في انتشار اللعبة والترويج لها.

فخر

وأعربت نوف عمر لاعبة منتخبنا الوطني للسيدات عن شعورها بالفخر بالمشاركة في بطولة العالم لأول مرة في مشوارها الرياضي وعلى أرض الإمارات، مشيرة إلى أن المجموعة التي يتواجد فيها منتخبنا على غاية من الصعوبة، ولكن الهدف هو كسب المزيد من الخبرة والاحتكاك بالمنتخبات العالمية الكبيرة.

وقالت الإسبانية جارثا سالاريثا: «إن الأسبوع سيكون حافلاً في دبي بمواجهات قوية ومثيرة، وإن منتخب بلادها المتصدر للتصنيف العالمي في فئتي السيدات والرجال وبطل النسخة الماضية جاء للحفاظ على لقبه وتأكيد تربعه على العرش العالمي في لعبة البادل».

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