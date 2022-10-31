العرياني ينضم لقائمة رماة منتخب الإمارات

المصدر: العين - البيان

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فاز الرامي وليد العرياني ببطولة «التقييم الثاني» لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» والتي نظمها اتحاد الإمارات للرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

ونجح العرياني في تحقيق المعيار الخاص بالانضمام لقائمة رماة منتخب الإمارات الوطني للرماية، والذي حددته مسبقاً اللجنة الفنية بالاتحاد وهو 118 طبقاً، نفس الرصيد الذي حققه في هذه البطولة لينال الميدالية الذهبية وجائزة المركز الأول المالية، علماً بأنه تفوق على رقمه السابق الذي كان قد حققه في البطولة الماضية برصيد 113 طبقاً.

واحتل الرامي يحيى المهيري المركز الثاني برصيد 115 طبقاً ونال فضية البطولة وجائزة المركز الثاني، متفوقاً على رقمه السابق في البطولة الماضية برصيد 6 أطباق، فيما حل بالمركز الثالث الرامي ظاهر العرياني بعد تساويه مع الرامي الواعد أحمد مجرن برصيد 113 طبقاً لكل منهما، ليحتكما إلى الطلقات الذهبية التي رجحت كفة ظاهر العرياني لينال الميدالية البرونزية وجائزة المركز الثالث، بينما احتل بطي المركز الرابع بزيادة عن رصيده في البطولة السابقة بمقدار 5 أطباق أيضاً.

وفي منافسات السيدات فازت الرامية عائشة الياسي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة مالية، محققة رصيد 98 طبقاً وبزيادة 7 أطباق عن البطولة الماضية، ونالت زميلتها فاطمة مبارك محمد الميدالية الفضية والجائزة المالية برصيد 94 طبقاً وبزيادة 19 طبقاً عن البطولة الماضية وتبعتها في المركز الثالث الرامية عائشة بنت حاتم ونالت الميدالية البرونزية.

أما على صعيد أصحاب الهمم «كراسي متحركة» فقد انفرد بصدارة المنافسات الرامي عيسى الزبيدي برصيد 109 أطباق وبزيادة 5 أطباق عن البطولة الماضية لينال ذهبية البطولة والجائزة المالية وتلاه في المركز الثاني محمد علي الهاشمي برصيد 102 طبق لينال الميدالية الفضية والجائزة المالية ثم زميلهما محمد الحبسي برصيد 97 طبقاً لينال الميدالية البرونزية والجائزة المالية.

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