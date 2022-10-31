26 لاعباً يمثلون الإمارات في مونديال بناء الأجسام بإسبانيا

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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غادرت صباح أمس إلى برشلونة في إسبانيا بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام للمشاركة في بطولة العالم، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وذلك ببعثة ضمن 26 لاعباً وعضواً، مجلس الإدارة فيصل الزعابي رئيساً وأحمد جوهر رئيس لجنة المنتخبات مديراً للمنتخب والمدير الفني زويد سالمين والمدرب عبد الرحمن عجيل والسكرتير الفني في الاتحاد عبد المجيد يزبك، والحكم الدولي محمد سالم.

وأثنى فيصل الزعابي على جاهزية لاعبي المنتخب تمهيداً للمشاركة في مونديال إسبانيا لبناء الأجسام ومقدماً الشكر لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي ونائب الرئيس علي بن حيدر بتأمين جميع مستلزمات الاستعداد الأمثل للمشاركة في البطولة، مؤكداً أن الهدف من المشاركة تقديم أفضل المستويات والفوز بأعلى رصيد من الميداليات الملونة والمركز الأول.

بدوره وصف أحمد جوهر البطولة بالقوية بفضل مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، ومعرباً عن ثقته أن يتمكن لاعبو الإمارات من تقديم أفضل العروض والفوز بأحد أفضل المراكز المتقدمة، ومبيناً أن المنتخب يضم في صفوفه لاعبين مميزين من أصحاب الإنجازات الدولية، وقد استفاد من مشاركته في بطولة آسيا وبطولة سلطنة عمان، ومثنياً على الجهود التي بذلها المدير الفني زويد سالمين الزعابي ومساعده عبد الرحمن عجيل تمهيداً للمشاركة في البطولة.

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