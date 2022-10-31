ختام ناجح لبطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت بنجاح أول من أمس بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وأقيمت بخيمة الألعاب الرياضية بجزيرة الحديريات في أبوظبي.

وشهدت المنافسات مشاركة 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 35 نادياً رياضياً وأكاديمية من مختلف مناطق الدولة، واتسمت بالإثارة والتحدي، وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن فوز اللاعب فهد المصعبي على اللاعب آدم كارا في وزن تحت 30 كجم، واللاعب يوسف فيكنىس على اللاعب مروان عليان في وزن تحت 32 كجم، وريان محمد على آدم ظاهر في وزن تحت 34 كجم.

وفي وزن تحت 36 كجم فاز اللاعب أحمد جفلة على اللاعب محمد علاد، وفاز اللاعب عزيز الحمادي على اللاعب سيف عامر في وزن تحت 38 كجم، وفي وزن تحت 40 كجم فاز اللاعب محمد النواصرة على اللاعب محمد أبو خاطر، وفاز اللاعب راكان أبو يوسف على اللاعب حمدان أبو حمرة في وزن تحت 42 كجم، وفاز اللاعب آدم عقاد على اللاعب عمر الرنة في وزن تحت 46 كجم.

وفي وزن تحت 50 كجم فاز لارسولاف على راشد خان، وفاز أحمد ياسر أبو جيش على اللاعب أندريه، ووليد إبراهيم على ليف راسكين في وزن تحت 58 كجم، كما فاز اللاعب العمري عبدالغفار على اللاعب الحر الجنيبي في وزن فوق 60 كجم.

الفئة الثانية

وفي منافسات الفئة الثانية وزن تحت 36 كجم فاز الوليد القحطاني على غانم الذهلي، وأحمد كناكرية على صقر الشامسي في وزن تحت 38 كجم، وحارب البلوشي على تيم ابو زيدان في وزن تحت 40 كجم، وعصام خليل على تميم مهنا في وزن تحت 42 كجم، وفي وزن تحت 44 كجم فاز نايل مارديني على بهاء أبو الرب.

شارك في تتويج الفائزين في ختام البطولة ياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وطارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، وعلي خوري عضو مجلس الإدارة، وأشاد الجميع بالمستويات العالية التي شهدتها البطولة والمكاسب الفنية العديدة التي كشفت عن الكثير من المواهب بما يثري اختيارات المنتخب الوطني.

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