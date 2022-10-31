أكاديمية اكسترا ترعى منتخب الريشة الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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وقع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة اتفاقية مع أكاديمية أكسترا ترعى بموجبها الأكاديمية المنتخب الوطني لمدة عام في مجال الخدمات الرياضية، وشمل الاتفاق رعاية المنتخبات السنية خلال معسكرات، حيث توفر الأكاديمية ثلاث صالات رياضية ومدرباً إضافة للتجهيزات الرياضية.

وقع الاتفاقية نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وراسي بالا مدير أكاديمية اكسترا الرياضية بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

وأعربت نورة الجسمي عن سعادتها البالغة بهذا التعاون مع أحد أكبر الأكاديميات الرياضية في دبي والتي تقدم خدمات رياضية متميزة في مختلف الألعاب مثل الريشة الطائرة وتنس الطاولة والكريكت وكرة السلة والسباحة إضافة إلى كرة القدم وهي مكان مثالي لممارسة رياضات متنوعة.

من ناحيته قال راسي بالا: إن هذه الشراكة تمتد لسنوات طويلة مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة حيث استضافت الأكاديمية العديد من المسابقات المحلية سابقاً والتي نظمها اتحاد الريشة الطائرة وهدف الأكاديمية الرئيسي متناغم مع هدف الاتحاد بنشر هذه اللعبة واتساع قاعدة ممارسيها.

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