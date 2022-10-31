«عالمية دبي للطائرة الشاطئية».. حضور جماهيري كبير يزين اليوم الأخير

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حققت بطولة «الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين – دبي 2022» التي استضافتها دبي لأول مرة في المنطقة ونظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً واسعاً على شاطئ كايت بيتش.

واختتمت البطولة منافساتها مساء أول من أمس، بتتويج الفائزين بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وجمال المطروشي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة، ولارا ماريش رئيسة لجنة استضافة البطولات بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات بالمجلس، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وفوزية فريدون رئيس قسم رياضة المرأة بالمجلس، وميثاء مالك رئيس قسم الترويج بالمجلس، وبلير هاريسون من اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وأسفرت النتائج عن فوز الفريق السويدي المكون من ديفيد أهمان، وجوناثان هيلفيغ بالمركز الأول في منافسات الرجال وذلك بعد تغلبه على الفريق الأرجنتيني المكون من توماس كابوجروسو، ونيكولاس كابوجروسو بنتيجة 2-0 ليحل الفريق الأرجنتيني في المركز الثاني، وحل الفريق الأمريكي المكون من تايلور كراب، وباول لوتمان في المركز الثالث بعد تغلبه على الفريق السويسري المكون من أدريان هيدريش، وليو ديلر بنتيجة 2-0.

وفي منافسات السيدات فاز الفريق الألماني المكون من إيزابيل شنايدر، وجوليا سود بالمركز الأول بعد تغلبه على الفريق الأمريكي المكون من مولي تورنر، ومادلين أندرسون بنتيجة 2-0، ليحل الفريق الأمريكي في المركز الثاني، وحل الفريق التايلاندي المكون من تارافادي نارفورناربات، وورابيراشاياكورن في المركز الثالث بعد فوزه على الفريق الأمريكي المكون من كايتي هورتون، وجوليا سكولز بنتيجة 2-0.

تكريم

وقام مجلس دبي الرياضي بتكريم نخبة من رواد الكرة الطائرة في أندية دبي على هامش المباراة النهائية، تقديراً لجهودهم ودورهم في نشر وتطوير هذه الرياضة وتعريف العالم بجهودهم من خلال التكريم في هذه البطولة العالمية، وهم جاسم علي رجب وجعفر عبدالله الفردان من نادي الوصل، ويونس شريف، وأحمد الجناحي من نادي النصر، وثاني جمعة بالرقاد وماجد عبيد الطويلة من نادي شباب الأهلي دبي، ومن نادي حتا حيي حسن خميس البدواوي، ومحمد خليفة محمد البدواوي.

وحرص سعيد حارب على تحية جميع فرق العمل من الحكام والمشرفين والمتطوعين كما تبادل الهدايا التذكارية مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة حيث قدم سعيد حارب شهادة تقدير إلى لارا ماريش التي قدمت بدورها كرة البطولة موقعة من النجوم العالميين مهداة إلى مجلس دبي الرياضي.

واستضافت دبي لأول مرة في المنطقة بطولتين من الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية شارك فيهما 192 لاعباً ولاعبة مثلوا 96 فريقاً من 29 دولة من جميع قارات العالم خاضوا خلالها 266 مباراة أقيمت على مدار 8 أيام، وأقيمت الجولة ضمن فعاليات «مهرجان دبي للألعاب الشاطئية» الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي على شاطئ كايت بيتش وشيد له استاد يتسع لنحو 3000 مشجع بالإضافة إلى ملاعب جانبية بها مدرج فرعي يتسع لـ 200 متفرج لمتابعة فعاليات المهرجان الذي تضمن العديد من البطولات والفعاليات الرياضية من بينها بطولة كرة الريشة، واليوغا وغيرها.

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