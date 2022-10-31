120 دراجاً في «تحدي السحب»

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفل مجلس الشارقة الرياضي بالتزامن مع اليوم العربي للدراجات الذي يصادف 30 أكتوبر من كل عام، بتنظيم النسخة الثانية من تحدي سحب خورفكان للدراجات ( سباق ضد الساعة) لخمس فئات رئيسية،، بمشاركة 120 متسابقًا ومتسابقة، بالإضافة لسباق خاص بفئة أصحاب الهمم.

تم تنظيم السباق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات وفندق ومنتجع أوشيانيك والقدرة للخدمات الرياضية والقيادة العامة لشرطة الشارقة ونادي خورفكان الرياضي الثقافي وعدد من الجهات والمؤسسات المتعاونة والداعمة، كان السباق لمسافة 8 كيلومترات وبدأ من أمام فندق أوشيانيك وانتهى عند استراحة السحب، وفيما يلي تفاصيل النتائج

شهد الفعالية وشارك في تتويج الفائزين الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى وعبدالله سلطان الحمادي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي، وياسر عمر الدوخي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للدراجات ومدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، وسالم الشحي المدير المالي للاتحاد العربي للدراجات.

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