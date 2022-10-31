الأولمبياد الخاص يمنح 15 منشأة طبية تصنيف «مقدم الرعاية الصحية الموحدة»

المصدر: ايهاب زهدي-أبوظبي - البيان

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منح الأولمبياد الخاص الإماراتي 15 منشأة طبية في أبوظبي تصنيف «مقدم الرعاية الصحية الموحدة»، وذلك في حفل أقيم ضمن مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة، وحصلت المنشآت الطبية على التصنيف بعد اجتياز نسبة محددة من طواقمها الطبية وموظفيها، ممن يقدمون الرعاية الصحية لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، تدريبات محددة.

وتتضمن المنشآت الطبية الحائزة تصنيف «مقدم الرعاية الصحية الموحدة» شبكة يو إي ميديكال، وشبكة هيلث بلاس، ومستشفى مورفيلدز للعيون، ومستشفى هيلث بوينت، ومستشفى دانة الإمارات، ومركز الطوية التخصصي للأطفال، ومركز المشرف التخصصي للأطفال، ومستشفى إن إم سي رويال مدينة خليفة، ومستشفى إن إم سي رويال.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: يمكن برنامج مقدم الرعاية الصحية الموحدة الطواقم الطبية والعاملين في المنشآت الطبية من المعرفة والتقنيات القائمة على الأدلة، والتي يمكن أن تساعدهم على فهم واستيعاب المرضى من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، ويؤهلهم البرنامج لتقديم رعاية صحية مناسبة لهم، مصممة وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة.

وأضاف: يسعدني حصول 15 منشأة طبية في أبوظبي على تصنيف «مقدم الرعاية الصحية الموحدة» لأن المواعيد الطبية لأصحاب الهمم يمكن أن تكون مصدر قلق للآباء أو مقدمي الرعاية، ويتماشى برنامج مقدم الرعاية الصحية الموحدة مع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020 - 2024، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويسهم البرنامج بشكل مباشر في ركيزة الرعاية الصحية للاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأصحاب الهمم.

وأقيم حفل التكريم للمنشآت التسع في مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة (ISPAH)، الذي استضافه مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وبالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، وحضر الحفل محمد خليفة النعيمي المدير العام للشؤون المالية التنفيذية بدائرة المالية، عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

ويوفر برنامج مقدمي الرعاية الصحية الموحدة التدريب للفرق الطبية المؤهلة وموظفي الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات، على تصنيف «مقدم الرعاية الصحية الموحدة» يجب أن تفي المنشآت الطبية والصحية بمعايير معينة، ومنها إكمال نسبة محددة من موظفيها سواء الأطباء أو الإداريين بنجاح تدريباً يستغرق تسع ساعات فقط.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: نلتزم في مبادلة للرعاية الصحية، وضمن شبكتنا الواسعة من مرافق وأصول الرعاية الصحية، أرقى المبادئ الإنسانية ونضعها محوراً لرؤيتنا ورسالتنا وقيمنا، وأفخر بالقول إن أصولنا نجحت مجتمعة في إحداث نقلة ثقافية نوعية في إطار سعي دؤوب لترسيخ إدماج أصحاب الهمم وتلبية أدق احتياجاتهم.

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