شرطة دبي تنظم فعالية المشي لمدة 30 دقيقة تزامناً مع تحدي اللياقة

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، صباح الإثنين، انطلاق فعالية المشي لمدة 30 دقيقة في نادي ضباط شرطة دبي، وذلك تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2022 بمشاركة 450 موظفاً.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، أن فعالية «المشي لمدة 30 دقيقة» تأتي ضمن 47 فعالية رياضية تنظمها شرطة دبي تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2022، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017 للمرة الأولى، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وأشار العميد المنصوري إلى أن الفعاليات الرياضية الشرطية انطلقت بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في إطار الحرص الدائم على دعم وتعزيز التوجهات الحكومية في مجال الأنشطة الرياضية ومنها تحدي دبي للياقة.

ولفت إلى أن تحدي دبي للياقة خلق فرصة للجميع لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً متتالياً، لذا كان لا بد لنا من توفير أنشطة تراعي مبدأ المرونة والابتكار، والحرص على الصحة العامة والسلامة في جميع الفعاليات، وتبنّي نمط حياة أكثر صحة وسعادة.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كافة سكان دبي بالتوعية الرياضية عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً متتالياً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في أي مواقع مخصصة لذلك، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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