منتخب الإمارات يواجه إسبانيا في افتتاح كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

المصدر: وام

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تنطلق غداً الثلاثاء منافسات بطولة "كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية" التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الحادي عاشر على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش وتستمر حتى 6 نوفمبر 2022.

ويشارك في البطولة، التي أصبحت ثاني أهم بطولة للمنتخبات بعد كأس العالم، 8 من أقوى المنتخبات في العالم يمثلون مختلف قارات العالم هي: الإمارات، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إيران، اليابان، اسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، باراجواي.

ويقص منتخب الإمارات شريط مشاركته في هذه النسخة بلقاء نظيره الإسباني في الخامسة والربع مساء، ويسبقها لقاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع منتخب اليابان، ويليها مباراتي منتخب السعودية الضيف الجديد على البطولة مع منتخب البرازيل الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات 2014 و2016 و2017، وبطل العالم 5 مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، وأخيراً يلعب منتخب باراجواي مع نظيره الإيراني الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات في الساعة 8:00 مساء.

وأستعد منتخب الإمارات للمشاركة في البطولة من خلال المعسكرات الداخلية التي أقيمت بدبي والمشاركة في بطولة الدار البيضاء للكرة الشاطئية في المملكة المغربية، ومعسكر خارجي في البرتغال، وخاض مجموعة من المباريات الدولية الودية التي ساهمت في الوقوف على مستويات الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب، ومدى تناغم وانسجام اللاعبين وتحديدًا العناصر الجديدة المتواجدة ضمن صفوفه.

وأكد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، على قدرة اللاعبين في تقديم مستوى تنافس قوي خلال النسخة الحالية، وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في الوصول لمركز متقدم خلال مباريات الدور الأول من منافسات البطولة، والتأهل إلى الأدوار النهائية.

ومن المقرر أن تستمر منافسات الدور الاول للبطولة حتى يوم الخميس الثالث من نوفمبر، يتحدد بعدها المتأهلين إلى الدور التالي، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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