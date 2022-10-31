الفجيرة للشطرنج يتوج بذهبية وفضيتين في الامارات الفردية

المصدر: الفجيرة – البيان

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اختتم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة مشاركته في بطولة الامارات الفردية للشطرنج بحصوله على ثلاث ميداليات «ذهبية وفضيتان»، ليؤكد بذلك تفوقه الشطرنجي في مختلف الفئات بعد ان أحرز الدولي عمار السدراني ذهبية الامارات لفئة تحت 20 سنة .

من جانبه، هنأ عبد الله ال بركت رئيس مجلس ادارة النادي ادارة وابطال النادي بهذا الانجاز والذي جاء بفضل الدعم الكبير والمتابعة من قبل حكومة امارة الفجيرة، لافتاً الى ان الرعاية الكريمة اسهمت بتألق أبناء الفجيرة في المحافل الشطرنجية محلياً وخارجياً .

كما أكد محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مواصلة تحقيق النتائج المبهرة تعكس الجهود التي يبذلها اللاعبون ومدربيهم والإداريين وتعاون أولياء الأمور واصرار ابناء النادي للحفاظ على مستوياتهم المميزة وأضاف: يسعدنا فوز الثلاثي عمار السدراني وسعيد اليليلي وخالد الحفيتي ويسعدنا تألق الصغار الموهوبين في البطولة ونعتز في النادي بالإنجاز والذي يؤكد المكانة التي أصبح عليها لاعبي النادي بالشطرنج.

وفي نتائج المتافسات، أحرز اللاعب محمد سعيد اليليلي الميدالية الفضية في فئة تحت 18 سنة والمركز الأول على اللاعبين المواطنين برصيد ثمان نقاط ، واللاعب خليفة خالد الحفيتي فضية فئة تحت 16 سنة بفارق نصف نقطة وكذلك المركز الأول على اللاعبين المواطنين وكان اللاعب عمار السدراني قد فاز بالميدالية الذهبية في نفس البطولة لفئة تحت 20 سنة التي اختتمت الأسبوع الماضي.

وفي فئة تحت 12 سنة حقق اللاعبان عامر سعيد اليليلي المركز الرابع على البطولة والثاني على المواطنين برصيد 6 نقاط، وحصل اللاعب محمد يوسف آل علي المركز السادس على البطولة والثالث على المواطنين بـ 5.5 نقطة، وفي فئة تحت 10 سنوات حقق اللاعب الموهوب سعود احمد الكعبي المركز الثامن في الترتيب العام والثالث على المواطنين، وفي فئة تحت 8 سنوات حصل اللاعب الموهوب علي طارق المراشدة في أول مشاركة له على المركز الرابع على البطولة والثاني على المواطنين برصيد 6 نقاط

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