حشر بن مكتوم: تعاون لصناعة مستقبل أفضل للتنس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استقبل سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، ديفيد راولينسون رئيس الاتحاد البريطاني للتنس، الذي يزور دبي لحضور بطولة العالم «دي بي ورلد للبادل - دبي 2022» التي تنطلق منافساتها اليوم وتستمر حتى 5 نوفمبر المقبل، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين الإماراتي والبريطاني في مجال تطوير لعبة التنس التي تحظى بشعبية واسعة في العالم.

واستعرض سمو الشيخ حشر بن مكتوم جهود اتحاد الإمارات للتنس في إطلاق المبادرات والاهتمام بالمواهب الصغيرة لتحقيق التطوير المنشود والمستمر للعبة، على جميع المستويات وتمكين المرأة في هذه الرياضة، وكذلك الدور الكبير الذي تؤديه الأكاديميات في نشر ثقافة ممارسة التنس وتعزيز جهود الاتحاد.

وأكد سمو الشيخ حشر بن مكتوم ضرورة تعزيز التعاون مع مختلف الاتحادات وأطراف اللعبة على مختلف المستويات، من أجل إطلاق مبادرات فريدة وفاعلة في مجال صناعة مستقبل أفضل للتنس.

فعاليات

واستعرض راولينسون مختلف الفعاليات والبطولات التي تستضيفها بريطانيا في الفترة المقبلة، منها بطولة كأس الاتحادية الدولية لتنس السيدات «فيد كاب» في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، واجتماعات الاتحاد الدولي خلال الأسبوعين المقبلين، وقدم راولينسون لمحة عن تطور لعبة التنس في بريطانيا في الوقت الحالي، وارتفاع عدد اللاعبين المصنفين ضمن قائمة أفضل 100 لاعب ولاعبة على العالم بعد سنوات طويلة افتقد فيها التنس البريطاني توهجه.

ووجه رئيس الاتحاد البريطاني للتنس دعوة لسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم لحضور منافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس في النسخة المقبلة، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.

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