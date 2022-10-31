ذهبية وبرونزية للإمارات في أولمبياد البولينغ للصم

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز لاعبنا أيمن المقبالي بذهبية مسابقة الأساتذة في أولمبياد البولينغ للصم، المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وحصل منتخب الإمارات على برونزية المجموع العام في الفئة نفسها. أقيمت المنافسات بمشاركة 154 لاعباً ولاعبة من 22 دولة، حققت كوريا الجنوبية المركز الأول برصيد 15 ميدالية، منها 6 ذهبيات، تليها أوكرانيا بذهبيتين، ثم الصين تايبيه بذهبية وست فضيات، وجاءت الإمارات بالمركز السادس، والسعودية بالمركز السابع، وحقق ميداليتين برونزيتين، ومن المتوقع عودة بعثة المنتخب غداً عبر مطار دبي الدولي.

وبارك محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، إنجاز فرسان الإمارات من أصحاب الهمم، وأثبتوا امتلاكهم مستويات عالية مكنتهم من صعود منصات التتويج ورفع اسم وراية الوطن عالياً في واحد من أبرز الإنجازات في افتتاحية الموسم الدولي، وقال: نهنئ أيمن المقبالي بالميدالية الذهبية، ونهدي الإنجاز لشعب الإمارات والقيادة الرشيدة، ولأبناء الوطن من أصحاب الهمم. وعبّر عبدالله أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، رئيس البعثة، عن سعادته بإنجاز منتخب البولينغ غير المسبوق باعتلاء منصات التتويج للمرة الأولى في المحفل الكبير.

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