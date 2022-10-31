«دلما التاريخي للمحامل الشراعية» جاهز للانطلاقة غداً

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أكملت اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية 60 قدماً تجهيزاتها النهائية للسباق الذي ينطلق غداً الثلاثاء في نسخته الخامسة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وانتهت اللجنة المنظمة للسباق من كل التحضيرات التنظيمية والفنية واللوجستية، وحرصت على الوقوف على كل الأمور المتعلقة بالسباق من أجل خروج الحدث بالشكل اللائق، خصوصاً وأنه يعد أكبر السباقات البحرية التراثية في المنطقة. ويهدف مهرجان دلما التاريخي إلى غرس التراث في نفوس الأجيال، والحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإماراتي، والترويج للموروث البحري لإمارة أبوظبي وأهمية التراث البحري والجزر الإماراتية، إضافة إلى تشجيع المجتمع المحلي ودعم الأسر المنتجة وإنعاش السوق المحلي للجزيرة، وترسيخ مكانة المهرجان وجهة سياحية ورياضية جديدة.

وتخضع المحامل المشاركة في السباق إلى فحص فني شامل وفقاً للمواصفات والقياسات التي حددتها اللجنة، إلى جانب البدء في تركيب أجهزة التتبع في كل محمل لتفادي أي خروج عن مسار السباق من أجل توفير مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المشاركين، فيما سيكون اليوم الاثنين آخر موعد لوصول المحامل لجزيرة دلما للخضوع للفحص لتأكيد المشاركة رسمياً في السباق.

عدالة

وخصص نادي أبوظبي للرياضات البحرية 30 قارباً تابعة للجنة المنظمة، وذلك للمتابعة الدقيقة لكل ما يدور خلال الحدث، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع. ويقام السباق ضمن مهرجان دلما التاريخي الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى 3 نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة 2500 بحار على متن 115 محملاً شراعياً من فئة 60 قدماً. كما ستقيم اللجنة المنظمة اليوم الغداء الرسمي للمشاركين في السباق في إطار لقاء ودي يجمع بين البحارة من مختلف إمارات الدولة.

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