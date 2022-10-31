10 ميداليات لناشئات الإمارات في «مونديال جوجيتسو أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصلت أمس منافسات اليوم الثاني من النسخة 27 لبطولة العالم للجوجيتسو بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، والتي تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة، وامتازت المنافسات بالندية والقوة، وسط تألق ناشئات منتخبنا الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» اللاتي نجحن في تحقيق 10 ميداليات ملونة منها 5 ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات.

حضر منافسات اليوم الثاني للبطولة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وديانا تاناسيجيفيتش السكرتيرة الثانية لسفارة جمهورية صربيا لدى الدولة، بالإضافة إلى مسؤولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو والاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات الوطنية ورؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة.

ذهب

وشاركت لاعبات المنتخب الوطني في منافسات تحت 16 عاماً من فئات الأوزان تحت «32، 36، 40، 44، 48، 52، 57، 63، وفوق 63 كجم»، ونجحت اللاعبات في إهداء الإمارات 10 ميداليات ملونة، وتمكنت آمنة الحوسني من تحقيق ذهبية تحت 36 كجم، ودانة البريكي ذهبية تحت 40 كجم، وزمزم الحمادي ذهبية تحت 52 كجم، وهيرة الظاهري ذهبية وزن تحت 32 كجم، والعنود الحربي ذهبية تحت 48 كجم، بينما توجت الهنوف المرزوقي بفضية فوق 63 كجم، وشمسة العامري فضية تحت 48 كجم، وحققت ميرا الحوسني برونزية تحت 40 كجم، ومريم أحمد برونزية دون 44 كجم، وميثاء المزيني وزن 52 كجم.

استضافة

وأكد فهد علي الشامسي، أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، أن بطولة العالم توفر أجواء مثالية من الحماس والندية والمنافسة القوية، وتستأثر اهتمام شريحة كبيرة من محبي هذه الرياضة، ووفود الدول، ومدربين، وفنيين، ورياضيين جاءوا من جميع أنحاء العالم إلى عاصمة الجوجيتسو أبوظبي للاستمتاع بأفضل استضافة لبطولة العالم وسط حفاوة وترحيب لا مثيل له.

وأشاد بالمعنويات العالية والأداء المتميز لأبناء وبنات الوطن تحت 16 عاماً والذين تمكنوا من حصد 19 ميدالية ملونة في أول يومين من البطولة. وأشاد بالجاهزية التي يتمتعون بها، حيث إن أداءهم القوي يترجم الجهد الكبير المبذول منهم ومن الجهاز الفني، وحرصهم على تشريف الدولة وتمهيد الطريق أمام الإمارات للحفاظ على اللقب.

ولفت الشامسي إلى دور الجماهير الحاضرة لتشجيع منتخباتها المشاركة وتحفيز اللاعبين واللاعبات لتقديم أفضل ما لديهم، وهو ما ساهم في تقديم نزالات عالية المستوى لم تحسم إلا في آخر اللحظات، مؤكداً أن وجودهم في المدرجات له تأثير كبير على أداء اللاعبين.

مسؤولية

وقالت جيسيكا هنريك مدربة منتخبنا الوطني للسيدات تحت 16 عاماً: كوني مدربة المنتخب فهذا يلقي على عاتقي مسؤولية كبيرة أفخر بأن أتحملها على أكمل وجه، ولقد بذلت جهداً كبيراً، وعملت مع هؤلاء اللاعبات الموهوبات بشكل مكثف خلال الأيام الماضية. لقد أدّين أداءً يليق بإمكاناتهن وحرصهن على تمثيل الإمارات بأفضل صورة، هؤلاء البطلات هن مستقبل جوجيتسو الإمارات، وأود أن أهنئ الاتحاد على هذا الجيل الذي سيكون له شأن كبير مستقبلا، وسيضرب موعدا دائما مع الإنجازات.

وأفادت إليان كايو من أنجولا والتي حصلت على الميدالية الذهبية وزن فوق 63 كجم، بأنها حققت ما كانت تصبو إليه من المشاركة في النسخة الحالية من بطولة العالم، وهو الفوز بالذهبية. وكانت كايو عاهدت نفسها أن تعود إلى أبوظبي لتحقيق الذهب من جديد عقب حصولها على البرونزية في نسخة العام الماضي.

إنجاز

عبرت البطلة الإماراتية دانة البريكي، عن سعادتها الكبيرة بحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو وزن تحت 40 كجم، مؤكدة أن قيمة هذا الإنجاز أنه تحقق بعد منافسات قوية في بطولة عالمية المستوى تشارك فيها كل بطلات العالم من نفس الفئة، وأنها تعتبر دفعة معنوية كبيرة لها على المستوى العالمي.

وأضافت: الإنجاز العظيم في بداية مسيرتي تحقق بفضل العمل الدؤوب والتدريب المتواصل بصحبة الجهاز الفني والالتزام بتوجيهات المدربين الذين كان لهم دور كبير في إعدادنا بدنياً ونفسياً. أود أن أهدي هذا الإنجاز إلى كل من ساعدني ووقف معي.

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