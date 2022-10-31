35 ألف زائر في «دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت، أول من أمس، فعاليات النسخة السادسة من معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية؛ الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على مساحة تزيد على 26 ألف متر مربع في قاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

وشهد المعرض إقبالاً واسعاً وتخطى عدد الحضور 35 ألف زائر من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، احتشدت للقاء الأبطال العالميين المشاركين بالمعرض، ولمتابعة المحاضرات والعروض وأحدث المنتجات الرياضية التي قدمتها 300 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات ومعدات اللياقة البدنية وبناء الأجسام، و3000 مشارك من 30 دولة ، ما أتاح الفرصة للزوار لاستكشاف وتجربة أحدث المنتجات من الأجهزة الرياضية والمكملات الغذائية والملابس والمستلزمات الرياضية، وحضور الندوات الحوارية والحصول على النصائح والاستشارات من أشهر الرياضيين.

مشاركة

شارك 600 رياضي، في منافسات بناء الأجسام التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض، من بينهم 100 رياضي محترف كما احتضن المعرض منافسات 10 بطولات رياضية متنوعة، من أبرزها بطولة فيوتشر تشامبيونز للفنون القتالية، بطولة الكيك بوكسينغ، بطولة الملاكمة، وبطولة كينغ أوف ذا باتل لمصارعة الأذرع، وبطولة أقوى رجل وأقوى امرأة، وشهد المعرض مجموعة من المسابقات الرياضية الأخرى واختبارات اللياقة

وشارك في المعرض نخبة من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية، تقدمهم المصري بيج رامي بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب مستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وروني كولمان الفائز بلقب مستر أولمبيا 8 مرات، وديكستر جاكسون الفائز بلقب مستر أولمبيا عام 2008، إضافة إلى الفوز بلقب 29 بطولة عالمية أخرى، ودوريان ييتس الفائز بلقب مستر أولمبيا 6 مرات، وبراندون كاري بطل العالم في مستر أولمبيا لعام 2019، وكاي جرين وصيف مستر أولمبيا ثلاث مرات، والعديد من الأبطال العالميين مثل رولي وينكلر، دينس ولف، لاري ويلز، كيفين ليفرون، وهادي شوبان.

معارضوجمع الحدث ثلاثة معارض هي: «معرض دبي لبناء الأجسام»، و«معرض دبي للحياة النشطة»، و«دبي أكتيف إنداستري»، بمشاركة أشهر الشخصيات الرياضية العالمية وأبرز أكاديميات اللياقة ، وتم فيها إطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة والأجهزة الرياضية، إلى جانب العديد من الدروس الرياضية الجماعية، ومسابقات اللياقة البدنية، والنقاشات التفاعلية. ويعد معرض دبي لبناء الأجسام من أبرز الفعاليات التي تنظم في دبي التي تتعلق بمجال الصحة واللياقة البدنية، وتمثل الوجهة المثلى لكافة عشاق الرياضة واللياقة البدنية.

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