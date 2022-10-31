«تحدي اللياقة».. نشاط وحيوية في أرجاء دبي

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل فعاليات الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة»؛ مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لجعل مدينة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، ببرنامج حافل بالفعاليات والأنشطة وحصص اللياقة البدنية المجانية والشاملة، التي تقام في جميع أنحاء دبي، تشجيعاً للجميع على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً.

وقدمت «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة» مئات الحصص المتنوعة بما فيها الأيروبكس، والملاكمة، واليوغا، والتجديف، والبادل والكريكيت، بجانب مباريات لكرة القدم، بينما استمتع المشاركون في «قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة» بـ 5 مناطق مختلفة للياقة البدنية ضمت مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها التدريبات الجماعية، ومنطقة «غرفة دبي ريباوندر» بالإضافة إلى حصص للصغار لتعليم فنون الدفاع عن النفس واليوغا والرقص والزومبا وغيرها.

وتم افتتاح أول 14 مركزاً للياقة البدنية في مختلف أنحاء دبي، والتي قدمت مجموعة كبيرة من الأنشطة وحصص اللياقة البدنية الممتعة لكل الأعمار، وأقيمت 10 فعاليات رياضية للشركاء في مختلف أنحاء دبي، منها سباق سباحة المسافات الطويلة في «لا مير» لمسافة 3.1 كلم، وأقيم سباق هالوين للجري في دبي فستيفال سيتي، وفعالية «ماي دبي نصف ماراثون»، وسط منافسات مثيرة بجوار برج خليفة ومتحف المستقبل وأبراج الإمارات.

ويجمع «تحدي دبي للياقة» الأصدقاء والعائلات والزملاء معاً للارتقاء بمستوى صحتهم البدنية والذهنية على مدار 30 يوماً، في ظل ما يتضمنه من فعاليات وأنشطة متنوعة تتوزع في جميع أنحاء دبي، ويتضمن تحدي دبي للجري وتحدي دبي للدراجات الهوائية خلال الأيام المقبلة.

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