تحت رعاية حمدان بن محمد.. «دي بي ورلد للبادل» ينطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم، بطولة العالم «دي بي ورلد للبادل - دبي 2022» التي ينظمها اتحاد الإمارات للبادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل وتستمر منافساتها إلى 5 نوفمبر المقبل، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

وحضر مراسم قرعة المونديال، التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي، مساء أول من أمس، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد من مدربي ولاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتشهد منافسات البطولة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث يتنافس 17 منتخباً وطنياً في كل مسابقة، ولأول مرة، ستقدم بطولة العالم جوائز مالية للفائزين تقدر بـ 2 مليون درهم.

نتائج

وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهات مرتقبة نارية بين أقوى المنتخبات العالمية في منافسات الرجال، حيث جاءت إسبانيا متصدرة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال على رأس المجموعة الأولى إلى جانب أورغواي وبريطانيا والبرتغال، وحلت الأرجنتين وصيفة التصنيف العالمي وحاملة اللقب 6 مرات على رأس المجموعة الثانية التي ضمت إيطاليا وبلجيكا وهولندا، وتزعمت البرازيل المصنفة ثالثاً على العالم المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبنا الوطني الذي يشارك لأول مرة في البطولة ومنتخبي تشيلي والإكوادور، وجاءت فرنسا المصنفة الرابعة عالمياً على رأس المجموعة الرابعة التي ضمت باراغواي والمكسيك ومصر وقطر.

كما أسفرت نتائج قرعة منافسات السيدات عن مواجهات قوية لحساب الدور الأول وجاءت إسبانيا المصنفة الأولى عالمياً على رأس المجموعة الأولى التي ضمت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي، وحلت الأرجنتين المصنفة ثانياً على العالم وحاملة لقب السيدات أربع مرات على رأس المجموعة الثانية مع بلجيكا وأورغواي واليابان، وتزعمت إيطاليا المصنفة ثالثاً على رأس المجموعة الثالثة مع المكسيك وهولندا والبرتغال، وجاءت فرنسا المصنفة رابعاً عالمياً على رأس المجموعة الرابعة مع البرازيل وباراغواي والسويد ومنتخبنا الوطني الذي يظهر للمرة الأولى في بطولة العالم.

شكر وعرفان

رفع الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته للبطولة ودعمه المستمر للعبة البادل التي حققت انتشاراً واسعاً في الإمارات بفضل توجيهات ودعم سموه. وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن اللجنة المنظمة بذلت كل الجهود لاستكمال كل الترتيبات والاستعدادات في الموعد المحدد حتى تنطلق البطولة في أفضل الظروف وبالصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات وسمعة دبي في استضافة الأحداث الرياضية والبطولات العالمية الكبرى، مرحباً بجميع المنتخبات المشاركة ومتوقعاً مستويات فنية عالية نظراً لمشاركة أفضل المنتخبات المصنفة الأولى على العالم. كما وجه رئيس اللجنة المنظمة الشكر إلى مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسوق دبي الحرة وكل المؤسسات والشركاء على دعم البطولة.

تنظيم

وأشاد ممثلو المنتخبات المشاركة بالتسهيلات والتجهيزات اللوجستية وملاعب البطولة التي وفرتها دبي لإقامة الحدث العالمي، وقال الأرجنتيني بابلو أيما مدرب المنتخب الفرنسي إنه تفاجأ بمستوى التنظيم الرائع والتحضيرات الكبيرة، وأضاف: أتوقع أن تكون بطولة دبي رائعة والأفضل فنياً وتنظيمياً في ظل مشاركة كل المنتخبات القوية في العالم والجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة.

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