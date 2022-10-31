«طرب» تنال ناموس التحدي الرئيسي لليذاع البكار في «المرموم»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت على ميدان المرموم مساء أمس، تحديات الصغار لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن سباقات المرموم، وأقيمت ثمانية عشر شوطاً في سن اليذاع لمسافة ستة كيلومترات شهدت منافسة ساخنة بين الشعارات المختلفة. وتقدمت (طرب) المملوكة لهجن الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، المتصدرين بحصولها على ناموس التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات بقيادة المضمر الصادق فضل الأمين، وذلك بزمن وقدره 9:18:2 دقائق.

وأضاء (نهار) ثاني التحديات لليذاع الجعدان المحليات، وأهدى مؤسسة هجن الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا الناموس بقيادة المضمر عيسى خلفان بالشاوي، مسجلاً توقيتاً وقدره 9:16:9 دقائق. وسجلت هجن الشحانية حضورها القوي في ثالث الأشواط لليذاع البكار المهجنات، حيث تألقت (ترف) بقيادة سالم فاران المري وحصدت الناموس بزمن بلغ 9:23:3 دقائق. كما تألقت هجن العاصفة من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات بواسطة (الشاهينية) والمضمر غياث الهلالي، وذلك بتوقيت وقدره 9:25:2 دقائق.

الفترة الصباحية

كما تنافست مؤسسات هجن أبناء القبائل في الفترة الصباحية، حيث شهد ميدان المرموم إقامة أربعة وعشرين شوطاً في سن اليذاع لمسافة ستة كيلومترات ضمن سباقات المرموم. وأهدت (الشاهينية) مالكها مبارك محمد حسن الثيماء العامري صدارة الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات بزمن وقدره 9:28:2 دقائق.

وأكملت (قصة) رحلة الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات في توقيت وقدره 9:16:5 دقائق، لتهدي مالكها محمد عتيق المقعودي الفلاسي الناموس الغالي. وذهبت صدارة ثالث الأشواط لليذاع الجعدان المحليات إلى شعار صعب المضمرين، حيث استطاع (ضاري) لمحمد سلطان مطر مرخان حسم المعركة في توقيت بلغ 9:24:4 دقائق.

أما التحدي الرابع والمخصص لليذاع الجعدان المهجنات فقد كان من نصيب (السريع) لحمد سعي محمد بالحب العامري، والذي سجل زمناً بلغ 9:16:2 دقائق. وبالمقابل كان التوقيت الأفضل في جميع التحديات من نصيب (عملة) لناصر عبد الله أحمد عبد الله المسند، والتي حققت ناموس الشوط الخامس لليذاع البكار بزمن وقدره 9:14:5 دقائق.

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