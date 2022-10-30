تألق 4 لاعبين في افتتاح بطولة رماية الأطباق

المصدر: دبي - البيان

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تألق 4 لاعبين في اليوم الافتتاحي لبطولة الإمارات الخامسة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» والمتضمنة مرحلة «التقييم الثاني»، وانفرد وليد العرياني بالصدارة محققاً 71 طبقاً، يليه يحيي المهيري «70 طبقاً» ثم كل من ظاهر العرياني وأحمد الحمادي «68 طبقاً»، وحددت اللجنة الفنية معيار تحقيق الرامي 118 طبقاً في التقييمات الخاصة بالانضمام إلى قائمة المنتخب، ويحتاج وليد العرياني لتحقيق 47 طبقاً من أصل 50 طبقاً في الجولتين الرابعة والخامسة، والمهيري إلى 48 طبقاً وكل من ظاهر وأحمد الحمادي 50 طبقاً.

من ناحية أخرى حل بطي أحمد بن مجرن خامساً «67 طبقاً» يليه مشعل البناي «65 طبقاً» ثم كل من حمد بن مجرن وسيف مانع الشامسي «63 طبقاً»، والشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم ومبارك المنصوري «61 طبقاً».

وانفردت عائشة الياسي بصدارة منافسات النساء برصيد 61 طبقاً، وتلتها فاطمة مبارك وعائشة بن تميم.

وعلى صعيد أصحاب الهمم تصدر عيسى الزعابي برصيد 63 طبقاً، يليه محمد الحبسي «60 طبقاً»، وكل من محمد هاشل الحبسي وسيف الحميري «55 طبقاً» ثم سعيد المزروعي «49 طبقاً».

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