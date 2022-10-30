4 ميداليات لمبارزة «الشارقة الرياضي للمرأة» في بطولات الاتحاد

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق فريق المبارزة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة في بطولات الاتحاد، 4 ميداليات جديدة لرصيده هذا الموسم في مشاركته ببطولة الاتحاد تحت 11 عاماً والعمومي للمبارزة التي أقيمت أول من أمس بصالة مدرسة أسماء بنت النعمان بدبي بمشاركة 6 أندية. وشارك نادي الشارقة الرياضي للمرأة بـ 15 لاعبة، وتضمنت الأندية المشاركة في البطولة كلاً من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نادي الفجيرة للألعاب القتالية، نادي شباب الأهلي، نادي أبوظبي للمبارزة، أكاديمية أم كيه، نادي العين.

وحصدت صبا كامل فضية سلاح الايبيه بفئة تحت 11 سنة، كما فازت جوري علي ببرونزية المركز الثالث في المسابقة نفسها، وتوجت حنان سعيد ببرونزية المركز الثالث لسلاح الفلوريه للفئة العمرية ذاتها.

وبفئة العمومي فازت عفراء البلوشي ببرونزية المركز الثالث بسلاح السابر، كما فازت زينب الحوسني ببرونزية سلاح الايبيه.

مكاسب

وأكدت اللاعبة عفراء البلوشي على تعدد المكاسب من مشاركتها في بطولة الاتحاد ليس على مستوى تحقيق ميدالية فحسب، بل من خلال الخبرات المتنوعة التي تكتسبها اللاعبات من مشاركة تلو الأخرى، وقالت: أجواء البطولة كانت حماسية بشكل كبير، وتعرفنا على العديد من الأساليب الخاصة برياضة المبارزة، والجميع على استعداد لخوض تدريبات أكثر لتحسين النتائج والمنافسة على المركز الأول والميدالية الذهبية. كما حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة الميدالية الفضية في بطولة الدولة لفردي الإناث لكرة الطاولة تحت 11 سنة، والتي أقيمت أول من أمس بنادي النصر بدبي بمشاركة 18 لاعبة، حيث جاءت الميدالية عن طريق اللاعبة فرح إسلام وقد مثل النادي 5 لاعبات.

انتصار

على جانب آخر، استعاد فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة انتصاراته ضمن منافسات البطولة المفتوحة لكرة السلة للسيدات بفوزه بنتيجة 49-35 على فريق دبي تريب، مقدماً أداءً مميزاً، ليصعد للمركز الثاني ضمن جدول ترتيب الفرق العام للبطولة التي تقام للمرة الأولى وتشارك فيها 7 فرق. وتضمنت قائمة الفريق بالمباراة اللاعبات اليازية سلطان، سارة جمعة، مريم النعيمي، علياء النقبي، ميثاء مبارك، روضة محمد، سهيلة عباس، نور علي، نينا نينكوفيك، شالين شاليكا، جيسيكا روس.

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