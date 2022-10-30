منتخب الإمارات يفوز بذهبية "الأساتذة" في أولمبياد البولينج للصم

المصدر: وام

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فاز منتخب الإمارات الوطني للبولينج من ذوي الإعاقة السمعية، بالميدالية الذهبية لمسابقة "الأساتذة" بأولمبياد البولينج الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وكذلك الميدالية البرونزية في المجموعة العام للبطولة.

وشارك منتخب الإمارات في أولمبياد البولينج للصم الذي أقيم خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، والذي يعد استكمالا للأولمبياد الصيفية الرابعة والعشرين بالبرازيل، بمشاركة 154 لاعباً ولاعبة من 22 دولة من أنحاء العالم.

وأهدى سعادة محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية تحقيق هذا الإنجاز إلى شعب الإمارات والقيادة الرشيدة التي لطالما كانت داعمةً للرياضة البارالمبية وأبناء الوطن من أصحاب الهمم على الدوام.

كما وجه الهاملي التهنئة إلى بعثة منتخبنا الوطني للبولينج من ذوي الإعاقة السمعية على تحقيق هذا الإنجاز، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة بين أبطال العالم، وإثبات أنّهم يمتلكون مستويات عالية مكّنتهم من الصعود نجو منصّات التتويج.

وأشاد الهاملي، باللاعب أيمن المقبالي، صاحب انجاز تحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة "الأساتذة" الذي تفوق على أبطال العالم بجدارة واستحقاق متمنيا لجميع أعضاء البَعثة بالعودة سالمين إلى أرض الوطن.

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