بطولة العالم "دي بي ورلد للبادل - دبي 2022" تنطلق غداً

المصدر: وام

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تنطلق غداً الاثنين، منافسات بطولة العالم "دي بي ورلد للبادل - دبي2022" التي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ينظم البطولة اتحاد الإمارات للبادل تنس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتستمر منافساتها حتى 5 نوفمبر المقبل، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

وأسفرت قرعة البطولة، التي أجريت مساء أمس الأحد، عن مواجهات قوية في الدور الأول بين أقوى منتخبات العالم المشاركة بعدما أوقت القرعة منتخب الإمارات، الذي يشارك للمرة الأولى، في المجموعة الثالثة مع منتخبات، البرازيل، المصنف ثالث عالمياً، وتشيلي والإكوادور.

في حين جاء منتخب إسبانيا، متصدر التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات أورجواي وبريطانيا والبرتغال، وحل منتخب الأرجنتين، وصيف التصنيف العالمي وحامل اللقب 6 مرات، على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات إيطاليا وبلجيكا وهولندا، في حين جاء المنتخب الفرنسي المصنف رابع عالميا على رأس المجموعة الرابعة مع منتخبات باراجواي والمكسيك ومصر وقطر.

حضر مراسم القرعة، التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل وأعضاء اللجنة المنظمة.

وتشهد منافسات البطولة إقامة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث يتنافس 17 منتخبا وطنيًا في كل مسابقة، ولأول مرة، ستقدم بطولة العالم جوائز مالية للفائزين تقدر بمليوني درهم.

و أسفرت نتائج قرعة منافسات السيدات عن مواجهات قوية لحساب الدور الأول وجاءت إسبانيا المصنفة الأولى عالميا على رأس المجموعة الأولى التي ضمت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي، وحلّت الأرجنتين المصنفة ثانيا على العالم وحاملة لقب السيدات أربع مرات على رأس المجموعة الثانية مع بلجيكا وأورجواي واليابان، وجاءت إيطاليا المصنفة ثالثا على رأس المجموعة الثالثة مع المكسيك وهولندا والبرتغال، وجاءت فرنسا المصنفة رابعا عالمياً، على رأس المجموعة الرابعة مع منتخب الإمارات الذي يظهر للمرة الأولى في بطولة العالم، مع منتخبات والبرازيل وباراجواي والسويد.

ووجه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته للبطولة ودعمه المستمر للعبة البادل التي حققت انتشارا واسعا في الإمارات بفضل توجيهات ودعم سموه.

وأكد أن اللجنة المنظمة بذلت كل الجهود لاستكمال جميع الترتيبات والاستعدادات في الموعد المحدد حتى تنطلق البطولة في أفضل الظروف وبالصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات وسمعة دبي في استضافة الأحداث الرياضية والبطولات العالمية الكبرى.. مرحّبا بجميع المنتخبات المشاركة وتوقع مستويات فنية عالية نظرا لمشاركة أفضل المنتخبات المصنفة الأولى على العالم.

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