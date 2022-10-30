مدربو اليد يشاركون في دورة الرخصة «D»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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ينظم اتحاد الإمارات لكرة اليد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية وتحت إشرف الاتحاد الدولي لكرة اليد، دورة لمدربي اللعبة في الأندية المحلية «30 مدرباً» وذلك خلال الفترة من 2 لغاية 6 نوفمبر المقبل، وسيحاضر في الدورة المحاضر الدولي بيتر كوفاكس، كما سيحصل الدارسون والناجحون في الدورة على شهادة رخصة التدريب من الفئة «D» المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، وستقام المحاضرات النظرية في فندق اوكسيدنتال الجزاف بدبي والورش العملية في صالة صلاح الدين الرياضية بمنطقة الممزر بدبي.

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