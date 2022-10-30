«مجمع مانع بن حشر الطبي» يرعى منتخبات الريشة الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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شهد أعضاء مجلس إدارة الريشة الطائرة وعدد من الشركاء بفندق انتركونتننتال فستيفال سيتي دبي، بحضور نوره الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، والدكتور محمد المصري رئيس مجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، توقيع اتفاقية رعاية صحية جديدة للمنتخب الوطني لمدة عام فيما بين الاتحاد المحلي والمجمع الطبي، وشملت الرعاية، توفير سيارة إسعاف مع طـــاقم طبي لتـــأمين مسابقات الريشة الطائرة داخل الدولة وفتح ملفات طبية لعـــــدد 30 لاعباً ولاعــبـة يــمــثــلــون مــنــتــخب الإمارات لــلــريشة الطائرة، وإجراء فحوصات طبية متكاملة للاعبين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لصحة وسلامة العظام و توفير العلاج الطبيعي للاعبين عند الحاجة وإجراء فحوصات الطب الرياضي للاعبين الموهوبين والمرشحين لتمثيل المنتخب الوطني، كما شملت الفحوصات الفئات العمرية تحت 15و 16 و17 سنة المشاركين في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية بالكويت.

من جانبها، اعربت نوره الجسمي عن سعادتها البالغة بهذا التعاون الجديد مع احد اكبر المراكز الطبية في دبي والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة من فحوصات طب رياضي و صحة وسلامة العظام والاسنان وغيرها من الخدمات الطبية في مختلف التخصصات التي يحتاجها اللاعبون.

بدوره، أوضح الدكتور محمد المصري، ان هذه الشراكة نابعة من ايمان المركز الطبي بأهمية الدور المجتمعي لمؤسسات القطاع الخاص في دعم ومساندة جهود الاتحادات الرياضية الوطنية وعلى راسهم اتحاد الامارات للريشة الطائرة الذي تزخم اجندته بالعديد من المسابقات المحلية والاقليمية واكد إستعداد الطاقم الطبي في المركز تلبية كافة متطلبات المنتخب الوطني الحالية والمستقبلية متمنيا لهم التوفيق بالمشاركات القادمة.

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