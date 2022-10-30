75 مشاركاً في سباق الدراجات الجبلية بشوكه

المصدر: دبي - البيان

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نظم اتحاد الدراجات سباق الدراجات الجبلية الثاني له هذا الموسم بمشاركة 75 متسابقاً «رجال وإناث»، وامتد لمسافة 25 كم في منطقة شوكه، وشهد توزيع ميداليات على 20 فائزاً بالفئات الثلاث المشاركة بالسباق، وهي اختراق الضاحية، gravel و EMTB «اليكتريك»، ويعتبر هذا السباق هو الثاني الذي ينظمه اتحاد الدراجات في سلسلة سباقات الدراجات الجبلية التي ستنظم هذا الموسم وستصل إلى 8 سباقات.

وبعد ختام جولتين من سلسلة السباقات يتصدر غالينو الفارو لاعب فريق الشعفار، واللاعبة المحترفة راشيل هوبرتس، فئتي البطولة حتى الآن وجمع كلاهما 60 نقطة في فئة XCO تحت 40 سنة، كما شارك في البطولة لاعب المنتخب الوطني خليفة الكعبي واحتل المركز الخامس في السباق.

شهد السباق ومراسم تتويج الفائزين رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، الذي حرص على الحضور لمشاهدة لقطات من المنافسات القوية التي تعتبر نجاحاً كبيراً لتنظيمها للعام الثاني على التوالي، وأكد منصور بوعصيبة سعادته بالمستوى الرائع الذي ظهر به السباق والمنافسة القوية ورغبة المتسباقين بالمشاركة، مشيراً إلى أن تواجد 75 لاعباً ولاعبة في السباق هو دليل نجاح كبير للسباقات.

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