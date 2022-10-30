ريع «مزاد» اليوم الرياضي للبولو لدعم مرضى سرطان الثدي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحول اليوم السنوي لبولو السيدات والذي أقيم بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفرسية أمس السبت إلى مهرجان رائع شارك فيه الجميع في الفعاليات المصاحبة والمتنوعة إلى جانب مباراتين في البولو للسيدات والرجال، واختتم اليوم بمزاد خيري حيث شارك الجميع بالتبرع بالعديد من اللوحات والمشغولات والتقنيات والأموال لدعم مرضى سرطان الثدي وهو تقليد سنوي يتم خلاله دعوة جميع مرتادي النادي ومحبي البولو للتبرع.

وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو أن مجموعة الحبتور تحرص كل عام على إقامة هذا اليوم الخيري من منطلق واجبها المجتمعي دعماً لمرضي سرطان الثدي، متمنياً لهن جميعاً الشفاء العاجل، ووجه شكره للمساهمين في إنجاح هذا المهرجان لتحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها.

فوز

بدأ اليوم بمباراة لفريقين من الرجال الذين حرصوا على المشاركة في هذه اليوم لتفعيل الحدث، حيث قاد محمد الحبتور فريقه «جنود الوردي» للفوز على فريق «المحاربين» بقيادة خالد بن دري وبنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بعد مباراة جيدة المستوى من أربعة أشواط، ومثل فريق جنود الوردي كل من محمد الحبتور ومحمد بن دري ورجا أبو الجبين وريان عجاجي، بينما مثل فريق المحاربين كل من خالد بن دري وراشد بن دري وخالد العمران ومحمد خالد.

أما المباراة الرئيسية والتي امتدت أربعة أشواط أيضاً فقد بدأت بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمت فريق هيسكث ومنافسه فريق الشيخة علياء آل مكتوم وانكورا الذي فاز بنتيجة وكأس المباراة بعد أن قدم مباراة جيدة محرزاً خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف جول، كما نالت الشيخة علياء كأس أفضل لاعبة، ونال المهر سوما لقب وجائزة أفضل خيل.

شهد المباراتين جمهور كبير كان في مقدمتهم رجل الأعمال حميد بن دري ومحمد الحريز عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو، وقام فيليب دامات مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج الفرق الأربعة التي شاركت في إنجاح اليوم الخيري، كما تم تكريم عدد من السيدات اللائي فزن في بعض المسابقات.

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