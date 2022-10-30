النجمة البحريني بطل «سوبر اليد» الخليجي

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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توج الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية رئيس الهيئة العامة للرياضية رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، فريق النجمة بطلاً لكأس السوبر البحريني الإماراتي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره فريق الشارقة بنتيجة 24/27 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس السبت على صالة الاتحاد البحريني للعبة بمجمع الصالات الرياضية في أم الحصم، إذ كان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم النجمة بواقع 9/14، وبذلك حافظ النجمة على لقب السوبر البحريني الإماراتي الذي حققه الموسم الماضي، وعزز في الوقت ذاته رصيده في البطولة باللقب الرابع من أصل خمس بطولات.

تفوق

شهدت أحداث المباراة سيطرة فريق النجمة من البداية منهياً الشوط الأول بفارق 5 أهداف بنتيجة (14-9)، وعانى الشارقة من الإصابات التي أبعدت بعض اللاعبين، منهم المحترف التونسي مصباح الصانعي، كما ساعد على تفوق النجمة تسرع لاعبي الشارقة في إنهاء الهجمات وضياع الفرص السهلة، رغم نجاح الشارقة في تقليل الفارق في الشوط الثاني الذي انتهى لصالح الملك الشرقاوي (15-13)، إلا إن خبرة الفريق البحريني وصيف دوري أبطال آسيا 2022 حسمت الكأس لصالح النجمة (27-24).

تتويج

عقب نهاية اللقاء توج الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، فريق النجمة بالكأس، بحضور علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ونبيل بن عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وعلي عيسى رئيس الاتحاد البحريني، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعدد من الشخصيات الرياضية من أبناء اللعبة في البلدين ومن أعضاء الاتحادين والناديين.

إشادة

من جهته، أشاد محمد عبيد الحصان، رئيس بعثة الشارقة، بالروح الرياضية العالية والأداء المميز من الفريقين والذي سينعكس على تطور المستوى الفني خلال الموسم. كما توجه الحصان بالشكر إلى الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على حضوره للمباراة، وعلى كرم الضيافة وحسن التنظيم من قبل الاتحاد البحريني لكرة اليد.

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