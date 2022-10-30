نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو: الإمارات تقوم بجهود حثيثة لوضع اللعبة على الخارطة الأولمبية

المصدر: وام

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أكد ميشيل كورن رئيس الاتحاد الالماني - نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو أنه ليس بغريب على دولة الإمارات أن تحقق هذا التميز في استضافة بطولة العالم للجوجيتسو للمرة الثالثة على التوالي، وسط نجاح متواصل من نسخة لأخرى.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات" وام" إن دولة الإمارات تقوم بمساعى كبيرة من أجل وضع اللعبة على خارطة الألعاب الأولمبية حيث سنناقش تطورات الأمر خلال الكونجرس الذي يعقد ضمن فعاليات البطولة ، كما سنناقش أيضا مستقبل تطوير اللعبة، وكذلك توفير أفضل بيئة تنافسية.

وأضاف أن دولة الإمارات تقود هذا الملف باعتبارها الأبرز والأهم في اللعبة، ومقر الاتحادين الآسيوي والدولي، ومحل ثقة كل الاتحادات الوطنية ، ونحن على ثقة بأن نصل في النهاية إلى الهدف المطلوب.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو إلى أن الإمارات كان لها الدور اللافت في استضافة البطولات من أجل تشجيع العالم على التعافي من آثار جائحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، حيث انعكس الأمر على مستقبل لعبة الجوجيتسو وعملية تطويرها.

وأوضح ميشيل كورن انه اعتاد القدوم إلى العاصمة أبوظبي خلال السنوات الماضية، وفي كل مرة يرى المزيد من التطور والتميز في استضافة الأحداث الكبرى، واستقطاب أهم وأبرز نجوم العالم للجوجيتسو.

وأضاف قائلاً:" ليس غريبا على دولة الإمارات أن تمتلك أفضل البرامج لنشر رياضة الجوجيتسو و وصناعة الابطال، في ظل الدعم الحكومي والاهتمام الكبير من قبل القيادة الرشيدة للدولة، الأمر الذي جعلها نموذج استثنائي ننظر اليه بالفخر والاعتزاز، ودائما نسعى للاستفادة والتعلم منه، وتطبيقه في بلادنا".

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو أن مشاركة أكثر من 70 دولة في بطولة العالم تؤكد أن البطولة مضمونة النحاح، حيث ستكون المنافسات قوية بين مختلف الفئات على مدار أيام الحدث العالمي.

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