«الزود» تحصد كأس مهرجان سلطان القاسمي للهجن

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصلت سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للهجن العربية الأصيلة بميدان الذيد بنادي الشارقة للهجن في اليوم الثاني على التوالي والتي خصصت لفئة اللقايا من مسافة 4 كلم في الصباح و5 كم في المساء.

توجت (الزود) لأحمد عبيد مبارك الكتبي بكأس حاكم الشارقة في زمن قدره 7:42:40 في الشوط الأول كما أهدى (الرسمي) لأحمد عبيد مبارك الكتبي بندقية لقايا جعدان رئيس في زمن قدره 7:46:14 في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث فازت (مياسة) لـدويس محمد مبارك الشامسي، وفي الشوط الرابع فاز (هزر) لعلي بن جميل الوهيبي كما تصدر (الجذاب) لعبدالله راشد خليفة الغفلي الشوط الخامس، وفي الشوط السادس انتزع (ملبي) لعوض أحمد محمد بالكيلة العامري وفي الشوط السابع فازت (جواهر) لعلي مسفر علي الخييلي، كما تصدرت (الحزرة) لعبدالله مصبح عبدالله بن غليطة الشوط الثامن وفاز (شاهين) لمحمد سالم بن دغيميل العامري في الشوط التاسع وكسب (الغزال) لسلطان أحمد بالكيلة العامري في الشوط العاشر.

غزوين تتصدر الصباحي

وفي الفترة الصباحية استطاعت (غزوين) لسالم سهيل الخليلي الفوز بالشوط الأول في زمن قدره 6:11:08 وظفرت (الشاهينية) لسالم محمد بن دعيفس الشامسي بالشوط الثاني بزمن قدره 6:05:02 (أفضل توقيت) وحصد (الطف) لحمير ناصر الحراصي الشوط الثالث في زمن قدره 6:08:08، أما الشوط الرابع فكان من نصيب (موجة) لمصلح سعيد المنصوري في زمن قدره 6:05:14 وفازت (خيال) لمحمد سلطان بن ميرين الكتبي بالشوط الخامس في زمن قدره 6:15:88، وحلقت (دكتورة) لخميس سعيد حمدان المنصوري بالشوط السادس في زمن قدره 6:05:30 وفاز (مشاكل) لسهيل حمد راشد الكتبي بالشوط السابع في زمن قدره 6:09:82 وانتصر (الباسل) لراشد باسل المري في الشوط الثامن في زمن قدره 6:08:32 وحققت (سمحة) لسلطان سيف مبارك الكتبي الفوز في الشوط التاسع في زمن قدره 6:09:70 وانتزعت (بهجة) لمطر محمد خيال الطنيجي الفوز بالشوط العاشر 6:09:80 دقائق.

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