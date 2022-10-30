مطر الطاير: دبي منطلق المشاريع الناجحة

المصدر: دبي - البيان

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زار معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على مساحة تزيد على 26 ألف متر مربع في قاعات زعبيل 1، و2، و3، و4، و5 بمركز دبي التجاري العالمي، وتختتم فعالياته اليوم.

وتجول معالي مطر الطاير في أروقة المعرض يرافقه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، ونيك بلاير وكريغ هارتلي مؤسسا ومنظما المعرض من شركة «أتش بي جي إيفينتس»، اللذين قدما شرحاً وافياً عن جديد الدورة السادسة من المعرض من فعاليات متنوعة من بينها بطولة بناء الأجسام للهواة التي يشارك فيها أكثر من 600 رياضي من بينهم 100 محترف و500 هاو.

لقاء

والتقى معالي نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مع البطل العالمي بيج رامي بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021، واطلع معاليه على مشروع «ريد ريكس» الذي أطلقه بيج رامي من دبي، وأكد معالي مطر الطاير أن دبي دائماً منطلق للمشاريع الناجحة بفضل التشريعات التي تدعم الاستثمار وجودة الحياة ووجود أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرض الدولة والدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي.

وزار معالي مطر الطاير أجنحة عدد من الشركات العارضة من الإمارات ومختلف القارات العاملة في قطاعات بناء الأجسام واللياقة البدنية والغذاء الصحي وصناعة التجهيزات الرياضية وأحدث معدات التدريب المختلفة، وغيرها من المجالات ذات العلاقة برياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية والتغذية الصحية، وثمن جهودهم وحثهم على مواصلة العمل والتميز في هذا المجال الحيوي سريع النمو، وشاهد جانباً من المنافسات والعروض المختلفة التي تقام في قاعات زعبيل من 1 إلى 5 التي خصصت بالكامل للمعرض، وتستضيف منافسات أكثر من 10 رياضات متنوعة من بينها بطولة بناء الأجسام وبطولة الملاكمة والفنون القتالية والكيك بوكسينغ ومصارعة الأذرع وأقوى رجل وامرأة ورفع الأثقال ورياضات التحدي ودروس في اللياقة البدنية وعروض تقديمية عن التغذية الصحية، والعديد من الفعاليات الأخرى في مجال بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأشاد معاليه بجهود المنظمين، وأكد حرص مجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة والتعاون مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً حيوياً في نشر وتطوير مختلف أنواع الرياضات وزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

إقبال

ويشهد اليوم الثاني إقبالاً كبيراً من الجماهير التي احتشدت لمتابعة المحاضرات والعروض وأحدث المنتجات الرياضية ولقاء الأبطال العالميين، حيث وصل عدد زوار المعرض في اليومين الأول والثاني إلى أكثر من 20 ألف زائر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الزوار مع نهاية اليوم الثالث من الحدث إلى أكثر من 35 ألف زائر من داخل وخارج الدولة سيما وأن اليومين الثاني والثالث من الحدث يتزامنان مع يومي عطلة نهاية الأسبوع مما يوفر الفرصة للجميع للحضور إلى المعرض.

ويشارك المئات من زوار المعرض في تدريبات اللياقة البدنية والمرونة واليوغا التي يقدمها مدربون عالميون يومياً، كما تشهد أجنحة الشركات المتخصصة في صناعة المكملات الغذائية والأطعمة الصحية وملابس التدريب حركة بيع كبيرة يومياً من الجمهور العاشق لهذه الرياضات، والذي يدرك الفرصة التي يوفرها له الحدث للحصول على هذه المنتجات، ويضم المعرض منصات تتيح للشركات العارضة تقديم شرح وافٍ عن منتجاتها واستعراض قوة ومتانة وفائدة هذه المنتجات من خلال عروض حية يقدمها رياضيون من الجنسين، إلى جانب تقديم النصائح للحاضرين عن الأسلوب الصحيح للتدريبات وطريقة بناء الجسم وتناول الطعام المناسب لكل رياضة.

شكر

وتقدم المنظمان نيك بلاير وكريغ هارتلي بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير للمعرض، وعلى تشريف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي للمعرض وكذلك حرص معالي مطر الطاير على زيارة الحدث سنوياً والتوجيه بتوفير سبل النجاح له، وأكدا أن اسم دبي وطبيعة الحياة فيها والرعاية التي تنالها الرياضة جعلت المئات من الرياضيين والعارضين والزوار يحرصون على الحضور إلى دبي سنوياً للمشاركة في هذا المعرض أو حضور فعالياته، وقد تحول حب المنظمين لرياضات بناء الأجسام واللياقة البدنية إلى مجال عمل ناجح يساهم في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني ودعم قطاع الصناعة الرياضية والسياحة الرياضية من خلال تواجد كبار العارضين والنجوم وآلاف الزائرين من داخل وخارج الدولة.

وتشهد الدورة السادسة من المعرض مشاركة 300 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، و3000 مشارك من 30 دولة من مختلف قارات العالم.

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