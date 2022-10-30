مونديال البادل «دي بي ورلد دبي» جاهز للانطلاق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لـبطولة العالم للبادل «دي بي ورلد - دبي 2022» عن اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتستضيفه دبي لأول مرة، بداية من غدٍ، حتى 5 نوفمبر المقبل، وينظم البطولة اتحاد الإمارات للبادل تنس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتبلغ قيمة الجوائز 2 مليون درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة استكمال كل استعداداتها للخروج بنسخة استثنائية لكأس العالم تعزز من مكانة الإمارات وسمعتها الطيبة في استضافة أهم المحافل الرياضية الدولية، وجاهزية الملاعب التي تم تصميمها في مقر بطولة سوق دبي الحرة للتنس ومن بينها الملعب الرئيس الذي يتسع لـ 5000 مشجع وسيحتضن أبرز المباريات.

وتشهد منافسات البطولة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث يتنافس 17 منتخباً في كل مسابقة، وكشف الاتحاد الدولي للبادل تنس عبر موقعه الرسمي عن وضع 4 منتخبات على رأس المجموعات الأربع لمنافسات الرجال وهي إسبانيا، والأرجنتين، البرازيل وفرنسا، وستحدد القرعة توزيع بقية المنتخبات بين المجموعات وهي الإمارات، قطر، أوراغواي، بلجيكا، تشيلي، الإكوادور، مصر، بريطانيا، إيطاليا والمكسيك، هولندا، باراغواي، البرتغال.

وفي منافسات السيدات، سيتم وضع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وإيطاليا وفرنسا على رأس المجموعات الأربع، وتضم قائمة المنتخبات الأخرى المشاركة في النهائيات كلاً من الإمارات، بلجيكا، البرازيل، تشيلي، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، باراغواي، البرتغال، السويد، أوروغواي والولايات المتحدة.

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