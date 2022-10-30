«تحدي دبي للياقة» انطلاقة قوية وطموحات برقم قياسي

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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في أجواء حماسية مميزة، انطلقت، أمس، فعاليات النسخة السادسة من تحدي دبي للياقة، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2017، بهدف جعل دبي أكثر مدن العالم نشاطاً، من خلال ممارسة الرياضة، لمدة 30 دقيقة، على مدى 30 يوماً، وتبني أسلوب حياة أكثر سعادة ونشاطاً، وحظيت الانطلاقة القوية بإقبال كبير في جميع أنحاء الإمارة.

وشاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، كبار المواطنين وأسرهم في فعاليات اليوم الأول من تحدي دبي للياقة، وجرى تنظيم الفعالية تحت مظلة البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بوزارة تنمية المجتمع، وجمعت عدداً من كبار المواطنين من الرجال والسيدات، المسجلين بوزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي جرى تنفيذها في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج في دبي.

تأتي الفعالية في إطار التزام الوزارة بتجسيد المشاركة النوعية والمستمرة في تحدي دبي للياقة، الذي يعزز واقعاً رياضياً وصحياً واجتماعياً أفضل، ويدعم الالتزام بأسلوب حياة أكثر نشاطاً وجودة حياة أفضل للجميع، ولا سيما كبار المواطنين، وذلك انسجاماً مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين، الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، وفق محاور عدة، أبرزها: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، وجودة الحياة المستقبلية.

وتستهدف النسخة الجديدة من مبادرة تحدي دبي للياقة تحقيق رقم قياسي جديد في عدد المشاركين الذين تجاوز عددهم مليوناً و650 ألفاً العام الماضي (2021)، كما شهدت أعداد المشاركين نسقاً تصاعدياً منذ إطلاق تحدي دبي للياقة، حيث وصل عددهم 786 ألفاً في النسخة الأولى (2017) ومليون مشارك في النسخة الثانية (2018) و1.1 مليون في 2019 و1.5 مليون مشارك في النسخة الرابعة (2020)، ليصل مجموع المشاركين في جميع النسخ الماضية 6 ملايين و150 ألف شخص.

دروس

واستمتع زوار قرية «دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة» أمس، بعدد من دروس اللياقة البدنية المناسبة لكافة القدرات البدنية بما في ذلك تدريبات اليوغا، والملاكمة، وكرة القدم والبادل تنس والغولف وغيرها من تمارين اللياقة، حيث قدمت المنصة الرئيسية، قاعدة «اتصالات من &e»، مجموعة واسعة من التمارين الجماعية، مع حصص تدريب عالية الطاقة بينما قدمت منطقة «أفيف رو» الواقعة على أعلى برج «أفيف» المكون من 3 طوابق، العديد من حصص التدريب على التجديف والتي تشمل تمارين لكامل الجسم، مع التركيز على الذراعين والساقين.

وحظيت لعبة البادل تنس بإقبال كبير بملعب «طيران الإمارات للبادل تنس»، وقام عدد من المشاركين بالجري، والتسلّق، والقفز، في منطقة «أفيف رايد» بمرافقة موسيقى إيقاعية حماسية، وسجلت منطقة «كيدز فيتنس أرينا» إقبالاً كبيراً من الأطفال.

وتشمل أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» الذي يستمر حتى 27 نوفمبر المقبل، كلاً من «تحدي دبي للدراجات الهوائية» و«تحدي دبي للجري» على شارع الشيخ زايد يومي 6 و20 نوفمبر بالإضافة إلى تخصيص قريتين للياقة هما «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة»، و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة»، بالإضافة إلى 19 مركزاً للياقة البدنية في مختلف أنحاء دبي.

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