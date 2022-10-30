خالد بن محمد بن زايد يفتتح «عالمية الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بطولة العالم للجوجيتسو 2022 والتي تُقام فعالياتها بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، ويتنافس فيها 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 70 دولة.

وقلد سموه الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات اليوم الأول من البطولة بحضور عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وأثنى سموه على الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتهيئة الظروف الملائمة أمام لاعبي المنتخب لإظهار مهاراتهم في بساط المنافسة حتى أصبحت إنجازاتهم مصدر فخر واعتزاز للجميع،وحقق المنتخب الوطني للناشئين « تحت 16 عاماً»، 9 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين، وفضيتين، و5 برونزيات، وحقق الذهبيتين أحمد الشامسي، وعمار الحمادي في وزني 42 و50 كلغم، وحصد الفضيتين عبد الله الدرمكي،ومنصور البلوشي في وزني فوق 73،و 38 كلغم، ونال الميداليات البرونزية عيسى البلوشي، وعبيد الكتبي ومحمد السادة وأحمد أنديز ومانع عبد الرحمن.

رافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في حفل الافتتاح الرسمي كل من الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيسة دائرة التعليم والمعرفة، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعود عبدالله الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وراشد لاحج ناصر المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والدكتورة بشرى الملا، المديرة العامة لهيئة الرعاية الأسرية، وصالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، تلاه عرض متميز لفرقة الشرطة الموسيقية، وكلمة ألقاها محمد الظاهري، ثم كلمة رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو التي أثنى فيها على دور دولة الإمارات في استضافة كبرى بطولات الجوجيتسو وإسهامها البارز في تطوير رياضة الجوجيتسوعالمياً،وشهد الافتتاح عرض أعلام الدول المشاركة.

دعم

وأكد عبدالمنعم الهاشمي أن دعم القيادة الرشيدة للبطولات التي تنظمها وتستضيفها دولة الإمارات يمثل ضمانة كبرى لنجاح هذه المحافل الرياضية وتحقيق أهدافها، والإسهام في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة عالمية للجوجيتسو، مشيداً بالأداء القوي لأبناء وبنات الإمارات في مختلف المحافل والمنافسات الدولية، وما يبدونه من جهوزية كبيرة وتركيز عالٍ للحفاظ على لقب أبطال العالم المرة الثالثة على التوالي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للجوجيتسو احتفظ في نسخة العام الماضي بلقب بطولة العالم، محققاً 53 ميدالية، (18 ذهبية و16 فضية و19 برونزية)، كما فاز عن جدارة بلقب بطولة العالم في نسخة عام 2019.

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