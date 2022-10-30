تألق هجن «سيح السلم» و«الظبي» في تحديات اللقايا بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان)

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سيطرت هجن الظبي وهجن سيح السلم على صدارة الأشواط الرئيسة لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا، ضمن سباقات المرموم، ونال «الظبي» لهجن الظبي مع المضمر محمد الوهيبي صدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات في 7:41:5 دقائق، وتألق «شاهين» لشعار هجن سيح السلم مع المضمر حمد العويسي في ثاني الأشواط للقايا الجعدان المحليات محققاً القمة في 7:50:3 دقائق.

وتألقت هجن «سيح السلم»، ونالت ناموس ثاني الأشواط للقايا الجعدان المحليات عن طريق «شاهين» والمضمر حمد العويسي في 7:50:3 دقائق، وصدارة الشوط الثالث للقايا البكار المهجنات، عن طريق «الشاهينية» بقيادة حمد العويسي بزمن 7:52:6 دقائق، وقدمت هجن سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، «النمر» بطلاً لرابع أشواط اللقايا الجعدان المهجنات بقيادة سالم بالشاوي في زمن 7:49:1 دقائق.

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