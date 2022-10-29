17 دولة تشارك في ( السيمنار ) الأول آسيويا لصيانة صالات الثلج بأبوظبي

المصدر: وام

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أسدل الستار أمس (الجمعة) في أبوظبي على أعمال ورشة عمل "السيمنار" لصيانة الثلج والصالات الرياضية لأول مرة في قارة آسيا، والذي نظمة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية بمقترح من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، وبمشاركة 17 دولة آسيوية.

شارك في "السيمنار" على مدى أربعة أيام، خبراء من الولايات المتحدة، والسويد، وفنلندا، بهدف تدريب مشغلي الصالات الرياضية على أحدث الطرق والوسائل التي وصلت إليها التكنولوجيا العالمية في صناعة الثلج لزيادة الجودة وخفض التكلفة.

كما شارك في ورشة العمل عدد كبير من مسؤولي صالات الرياضات الشتوية في الدولي الآسيوية من بينها أكثر من 10 صالات من الإمارات بمفردها من أبوظبي ودبي والعين وتضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية.

وحققت الورشة نجاحا كبيرا بشهادة الدارسين الذين نالوا شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

و من المقرر أن يتم رفع تقرير رسمي إلى لجنة المنشآت بالاتحاد الدولي عن نتائج هذه الورشة، والرغبة في استمرار إقامتها مستقبلاً مع التوصية بجعل أبوظبي مركزاً لدعم الصالات في آسيا بالأجهزة والمعدات المستخدمة في هذه الورشة.

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