افتتاح مبهر ..انطلاقة قوية لبطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي

المصدر: وام

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انطلقت اليوم النسخة الـ" 27 " من بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري.

واستهل نجوم المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما " برعاية " شركة "مبادلة للاستثمار" مشوارهم المونديالي بحصد 9 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان، وفضيتان، و خمس برونزيات ، ويتطلع أبطال المنتخب إلى تعزيز رصيدهم من الميداليات في المنافسات التي تجري غدا( الأحد) والمخصصة لفئة الناشئات.

كان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان قد حضر منافسات اليوم الافتتاحي للبطولة وتوج الفائزين بالمراكز الأولى يرافقه سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، و بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

كما حضر الافتتاح ومنافسات اليوم الأول نخبة من الوزراء ورؤساء ووكلاء الدوائر الحكومية، فضلا عن عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية و مسؤولي اتحاد الامارات للجوجيتسو والاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات الوطنية رؤساء وفود بلادهم في البطولة.

و أقيم حفل افتتاح مبهر ألقى فيه سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد كلمة عبّر فيها عن الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الداعم الأول لمسيرة الرياضة والرياضيين محلياً وعالمياً، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لرعايته البطولة ، ودعمه المتواصل لأبناء وبنات الوطن، والتوجيه بتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تساعدهم وتؤهلهم لتحقيق الريادة والتفوق في مختلف البطولات والمحافل العالمية.

وعبّر الظاهري عن سعادته بالمشهد المميز الذي رسمته جماهير الإمارات ووقوفها بكل قوة خلف الأبطال ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، داعياً إياهم للتواجد بقوة خلف المنتخب في الأيام القادمة.

من ناحيته تقدم رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لرعايته للنسخة الـ27 من بطولة العالم للجوجتيسو.

و أكّد في كلمته أن نسخة البطولة هذا العام تواصل تحقيق الأرقام الملفتة على صعيد أعداد اللاعبين والدول المشاركة، مشيدا بالقدرات الفائقة للعاصمة الإماراتية على استضافة أهم بطولات الجوجيتسو العالمية باحترافية كبرى ودورها في تطوير اللعبة ما عزز مكانتها مركزا رئيسيا لاتخاذ القرار الدولي في تطوير رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي.

و أشاد أورخان اسماعيلوف قنصل جمهورية آذربيجان لدى الدولة بالتنظيم الرائع لبطولة العالم للجوجيتسو على أرض الإمارات، مؤكدا أن تنظيم بطولة بهذا الحجم لثلاثة أعوام على التوالي يؤكد أن دولة الإمارات تمتلك ما يميزها عن غيرها وهو ما نلمسه على أرض الواقع.

وأضاف أن الرياضة تمثل أحد الروافد لتوطيد الصداقة والأخوة بين الدول وأن دولة الإمارات من الدول الرائدة على صعيد نشر مفاهيم المحبة والأخوة والتسامح والسلام".

بدوره تقدم ألبينو مالونجو سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على هذا التنظيم الرائع ونجاحها في استضافة 2000 لاعب من 70 دولة، في مشهد قلما يتكرر في أي منطقة أخرى بالعالم وأكد أن دولة الإمارات تقدم نمودجا فريدا في مجال التعايش المشترك.

وبدأ المنتخب الوطني للناشئين برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" تحت 16 عاما بداية قوية وحقق 9 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، وفضيتين، و5 برونزيات.

فقد حقق كل من أحمد الشامسي، وعمار الحمادي الميدالية الذهبية وزن 42 و50 كجم على التوالي، وحصد عبدالله الدرمكي فضية وزن فوق 73 كجم، ومنصور البلوشي فضية وزن 38 كجم في حين نجح كل من عيسى البلوشي، وعبيد الكتبي ومحمد السادة وأحمد أنديز ومانع عبدالرحمن في تحقيق الميدالية البرونزية.

وعبر أحمد الشامسي الذي حصل على أول ميدالية ذهبية للإمارات بفوزه على الكازاخستاني عمروف إسلام في وزن تحت 42 كجم عن سعادته البالغة بهذه الإنجاز وقال:" تجربتي الأولى مع المنتخب الوطني تكللت بالنجاح .. أشعر بالامتنان لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والجهاز الفني و كل من ساهم في توفير البيئة المثالية التي ساعدتنا على الوصول إلى قمة الأداء وتحقيق هذا الإنجاز".

بدوره قال عبد الله الدرمكي الذي نجح في تحقيق الميدالية الفضية فوق 73 كجم :"هدف لاعبي المنتخب الوطني على الدوام هو تحقيق المركز الأول، وأنا تدربت جيدا من أجل الحصول على الميدالية الذهبية لكن المنافسة كانت صعبة، وسأحرص على الاستفادة من هذه المشاركة والتعامل مع التحديات التي واجهتني في النزال الأخير من خلال العمل بشكل أكبر مع الجهاز الفني والاستفادة من توجيهاته".

حافز مستقبلي.

وقال اللاعب الكازاخي عمروف إسلام الذي حقق فضية في منافسات اليوم، أنه يعتز بهذا الإنجاز الذي يعتبره حافزا للمستقبل لبذل المزيد من الجهد للحصول على الذهب.

وأوضح أن المنافسة كانت قوية جدا ضد خصوم متعطشين للفوز لكنه راض عن أدائه اليوم.. وأبدى إعجابه بأداء زملائه في المنتخب الكازاخي الذي نجح لاعبوه في حصد الكثير من الميداليات الذهبية في منافسات اليوم الأول.

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