ختام «الإمارات للمواي تاي» للناشئين والشباب بالحديريات اليوم

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تختتم مساء اليوم الأحد في خيمة الألعاب الرياضية بجزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، والتي انطلقت مبارياتها بعد ظهر أول من أمس بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 35 نادياً رياضياً من مختلف مناطق الدولة والتي شهدت إقامة أكثر من 88 مباراة في الدور التمهيدي لفئات البراعم والناشئين في يومها الأول والتي استمرت حتى ساعة متأخرة، والتي تجددت إقامتها من منطلق حرص الاتحاد على تنظيمها سنوياً لاكتشاف المواهب الواعدة لمختلف الفئات العمرية بهدف اختيار أبرز العناصر لدعم المنتخبات الوطنية لرياضة المواي تاي بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية الخارجية.

انطلاقة

وشهد انطلاقة منافسات البطولة، طارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، ياسر سالم الساعدي، علي خوري عضوا مجلس الإدارة، وفهد العبدولي مدير الأنشطة الرياضية بالاتحاد، وجمهور غفير من العائلات وعشاق اللعبة من مختلف فئات المجتمع مما يؤكد شعبية اللعبة التي انتشرت على مستوى الدولة خلال فترة قصيرة من عمر تأسيس الاتحاد، وقد نجح طاقم الحكام المحلي في قيادة مباريات البطولة بشكل نال إشادة كل الأندية المشاركة في البطولة، بفضل الخبرة التراكمية والمهارات الفردية في إدارة مثل هذه المنافسات العمرية وبشكل تربوي يحفظ التنافس الشريف بين المتنافسين الواعدين.

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